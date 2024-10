Tre falli e tre cartellini per il Milan contro l’Udinese: confermato il curioso trend in Serie A

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La partita tra il Milan e Udinese è stata ricca di episodi arbitrali e di moviola. A proposito di dati, ce n'è uno molto particolare che riguarda la squadra di Fonseca e il suo atteggiamento in campo: i rossoneri nella sfida vinta contro i friulani hanno commesso complessivamente tre falli. Un numero molto esiguo di interventi irregolari, pari a quello dei cartellini incassati dal Milan.

Milan, tre falli nella partita con l'Udinese e tre cartellini

Morata e compagni, dati alla mano, sono stati senza dubbio protagonisti di una gara corretta se si considera il numero dei falli commessi durante l'intera durata del confronto. Solo 3 falli sono un bottino davvero irrisorio, soprattutto in un match dove non sono mancati gli scontri fisici. Nonostante tutto però, il Milan ha giocato per più di 60′ in 10 uomini per il rosso diretto a Reijnders, autore di un fallo che rientra nella casistica del DOGSO. Un altro dei falli commessi è stato quello di Terracciano nella ripresa, costatogli il giallo. L'altra ammonizione è stata comminata a Maignan per perdita di tempo nel finale.

La classifica dei falli in Serie A, il dato sul Milan

Il Milan dati alla mano è una delle squadre più corrette della Serie A. Nella classifica speciale dei falli commessi, i rossoneri occupano l’ultimo posto con una media di poco meno di 10 falli a partita (9.6). Una situazione che certifica dunque l’atteggiamento della squadra di Fonseca che commette meno irregolarità in media di tutte le altre 19 formazioni del massimo campionato. Il Torino penultimo ha una media di 10.4.

Curioso però il dato relativo ai cartellini. Il numero dei gialli infatti, a fronte dei falli commessi è molto alto, visto che finora sono stati 15 quelli comminati ai rossoneri, alla pari con il Como, al 5° posto in classifica. Il Milan poi è addirittura primo nella graduatoria delle espulsioni con ben 3 cartellini rossi incassati finora. Pochi falli dunque ma tutti "pesanti" per la formazione di Fonseca.