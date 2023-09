Tragedia nel calcio femminile, è morta a 26 anni Violeta Mițul: ha giocato nell’Apulia Trani Una tragedia ha colpito il calcio europeo. È morta a 26 anni Violeta Mițul a causa di un incidente durante un’escursione in montagna: la calciatrice moldava ha giocato anche in Italia e ha vestito la maglia dell’Apulia Trani nel campionato in cui la squadra pugliese ha conquistato la Serie B.

Una tragedia ha colpito il calcio europeo. È morta a 26 anni Violeta Mițul a causa di un incidente durante una escursione in montagna: la calciatrice moldava, esterno difensivo, ha giocato anche in Italia e ha vestito la maglia dell'Apulia Trani nel campionato in cui la squadra pugliese ha conquistato la Serie B.

Sulla pagina della federazione moldava è stato fatto l'annuncio con queste parole: "Con profonda tristezza e dolore nell'animo la Federazione calcistica moldava esprime sincere condoglianze e profondo rammarico per la scomparsa della giocatrice della nazionale di calcio Violeta Mitsul. Una delle migliori giocatrici della nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante una escursione in montagna, dove era con le sue compagne di club".

Il comunicato ufficiale dell'UEFA: "Il calcio europeo piange la giocatrice della nazionale moldava Violeta Mițul, scomparsa all'età di soli 26 anni in seguito ad un tragico incidente. Riposa in pace, Violeta".

La Federcalcio moldava ha annunciato che la famiglia dell'ex calciatore ha bisogno di aiuto finanziario e per coloro che possono e vogliono farlo ci sono tutti gli estremi sulle pagine social e sul sito della federazione.

Mițul è nata il 4 aprile 1997 a Tiraspol e dalla primavera del 2023 faceva parte della rosa dell'Ungmennafelagio Einherji, club dell'Islanda. Prima di arrivare nell'isola artica ha giocato in Spagna e la stagione precedente era stata una delle protagoniste della promozione in B dell'Apulia Trani in Italia. Con la nazionale moldava ha giocato più di 40 partite.

