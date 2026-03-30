È morta Nina Rivetti, nipote del presidente del Modena, dopo una lunga malattia: aveva solo 10 anni

A soli 10 anni è scomparsa la piccola Nina Rivetti, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena, e di Carlo patron del club. Una tragedia che ha colpito il mondo del calcio che si è stretto a cordoglio verso la famiglia. Il Modena ha subito annullato tutti gli impegni istituzionali.

Carlo Rivetti, presidente del Modena e zio della piccola Nina

Tragedia enorme nel mondo del calcio con la scomparsa della piccola Nina Rivetti, la nipote del presidente del Modena FC Carlo Rivetti. La bambina aveva solamente 10 anni e da tempo stava combattendo contro una terribile malattia. L'annuncio della morte è stata confermata dallo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale: tutte le attività societarie sono state subito interrotte.

Il comunicato della scomparsa della piccola Nina: "Annullati tutti gli impegni"

"Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena FC. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata. In segno di lutto, tutti gli impegni pubblici del Modena FC previsti per questa settimana sono annullati e il Modena Store resterà chiuso nella giornata di martedì 31 marzo". Questo il lungo e triste comunicato ufficiale apparso sugli account e il sito del Modena Calcio colpito dal terribile lutto.

Il cordoglio dal mondo del calcio, i tantissimi messaggi per Nina

Nina Rivetti, di 10 anni, era figlia di Silvio, fratello di Carlo e vice presidente del club e da tempo era in precarie condizioni di salute. Di fronte alla tragica notizia, tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia della piccola, arrivati sia dai tifosi gialloblù che da altri club sia di Serie B sia di A, tra i primi quelli di Pisa e Inter. A loro si sono aggiunti in poche ore altri messaggi da parte di tutte le altre società di massima serie nonché delle istituzioni calcistiche.

La società ha anche subito annullato tutti gli impegni pubblici in programma per il Modena questa settimana e annunciato la chiusura dello Store per la giornata di domani, mercoledì 31 marzo, in segno di lutto. I funerali si terranno a Milano, dove Nina viveva con la sua famiglia.