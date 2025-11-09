Tragedia allo stadio, un tifoso muore durante Ceuta-Almeria: l’arbitro sospende la partita

La Spagna è scossa dal dramma accaduto durante Ceuta-Almeria: un tifoso di 73 anni si è sentito male sugli spalti ed è morto tra lo shock di tutti i presenti.

Il calcio spagnolo si è fermato questo pomeriggio davanti a una terribile tragedia: durante la partita tra Ceuta e Almeria è morto un tifoso sugli spalti dello stadio Alfonso Murube dopo essersi sentito male nel corso del primo tempo. Al 17′ l'uomo di 73 anni si è sentito male e il personale medico lo ha raggiunto per effettuare una rianimazione cardiopolmonare di dieci minuti prima di portarlo di corsa in ospedale in barella, tra gli applausi del pubblico.

Secondo quanto riportato da Marca le squadre hanno continuato a giocare fino all'intervallo, quando è arrivata la triste notizia. Il tifoso non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale e per questo l'arbitro, in accordo con i due capitani, ha deciso di sospendere la partita che sarà rinviata a data da destinarsi.

Partita sospesa per la morte di un tifoso

Il tifoso è stato trasportato in ospedale in barella accompagnato dall'applauso di tutto lo stadio, in apprensione per lui, ma all'intervallo è arrivata la tragica notizia della sua morte. Tutti sono rimasti scossi, a cominciare dai giocatori che hanno concordato con l'arbitro di non ritornare più in campo. Il secondo tempo di Ceuta-Almeria verrà recuperato in una data ancora da stabilire (forse il 26 novembre o il 10 dicembre), per rispetto verso il dramma che è capitato allo stadio questo pomeriggio.