Trabzonspor-Roma dove vederla in diretta TV su Sky o DAZN: canale, orario, streaming e formazioni Trabzonspor-Roma è la partita valida per il turno d’andata del play-off di Conference League. I giallorossi di José Mourinho vogliono essere protagonisti fin da subito nella nuova stagione e a Trebisonda affronteranno gli ex Bruno Peres e Gervinho. Tutte le informazioni sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in TV e diretta streaming.

A cura di Vito Lamorte

Trabzonspor-Roma è il primo incontro ufficiale della stagione 2021/2022 per la squadra giallorossa. I ragazzi di José Mourinho saranno impegnati contro il club turco nel doppio incontro valido per il play-off della Conference League, la nuova competizione della UEFA. Il club capitolino in pochi giorni farà il suo esordio europeo e poi ospiterà in casa la Fiorentina per la prima giornata di Serie A. Il Trabzonspor ha già iniziato la stagione ed è approdato a questo turno grazie alla vittoria ai rigori contro il Molde.

Lo Special One non potrà contare sul neo acquisto Tammy Abraham per la gara in terra turca e si affiderà a Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Shomurodov. La formazione turca allenata da Avci in rosa può vantare due ex romanisti come Bruno Peres e Gervinho oltre all'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik; all'ex difensore della Fiorentina, Victor Hugo; e l'ex punta di Parma e Atalanta, Andreas Cornelius.

Partita : Trabzonspor-Roma

: Trabzonspor-Roma Quando si gioca : giovedì 19 agosto 2021

: giovedì 19 agosto 2021 Dove si gioca : Stadio Şenol Güneş, Trebisonda

: Stadio Şenol Güneş, Trebisonda Orario : 19.30

: 19.30 Canale TV : Sky

: Sky Diretta streaming : Sky Go

: Sky Go Competizione: Conference League, play-off

Trabzonspor-Roma in diretta, dove vederla in TV e streaming

La gara tra Trabzonspor-Roma sarà visibile in diretta TV su Sky, che ha i diritti in esclusiva della competizione: il match si potrà sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251).Gli abbonati alla pay-tv satellitare potranno seguire la sfida anche in streaming sia su Sky Go e su Now Tv.

A che ora si gioca Trabzonspor-Roma, gli orari della partita

Trabzonspor-Roma si giocherà oggi, giovedì 19 agosto 2021, allo Stadio Şenol Güneş di Trebisonda. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 19:30.

Conference League, le probabili formazioni di Trabzonspor-Roma

Abdullah Avcı dovrebbe schierare gli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho, in difesa ci sarà Vitor Hugo con Ie e Trondsen a sinistra. A centrocampo Bakasetas e Ozdemir insieme ad Hamsik mentre Cornelius dovrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda la Roma non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto al 4-2-3-1 visto nella pre-season: Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan si muoveranno a supporto dell'unica punta Shomurodov. Subito in campo i nuovi acquisti Rui Patricio e Viña.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ié, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avcı.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.