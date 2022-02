Totti si rifugia in campo ma tradisce il nervosismo: rissa sfiorata contro la Roma La vita privata di Francesco Totti è sotto i riflettori del gossip per la fine del matrimonio e la separazione con Ilary Blasi. Chi è Noemi Bocchi? È la domanda più ricorrente sul nuovo amore dell’ex capitano della Roma. Lui, intanto, non ha perso il vizio di giocare e nella gara della sua squadra contro i giallorossi è stato protagonista di una discussione molto animata.

Discussione animata per Francesco Totti nella partita di Calcio a 8 contro la Roma.

Sotto i riflettori, sempre. Se sei Francesco Totti è impossibile non esserlo anche se hai appeso le scarpette al chiodo da qualche anno. L'ex capitano della ‘magica' adesso è al centro del gossip sulla vita privata per la rottura con Ilary Blasi e un matrimonio che fa naufragio. Non si è ancora arrivati alle carte o alle pratiche legali per il divorzio ma la favola del calciatore e della velina è finita, al punto da vivere già come separati in casa approfittando di case abbastanza grandi da evitare contatti frequenti.

Totti e Ilary, dal tradimento alla separazione

Mettete da parte quel "e vissero felici e contenti" che dopo 17 anni di matrimonio s'è trasformato in luna di fiele. Ti spara al cuore e pum! Tu sei caduto giù. La verità è che non si appartengono più. Lei, Ilary: un flirt – presunto o vero che sia – con un collega in tv. Lui, Totti: un nuovo amore che è elisir di giovinezza. Le indiscrezioni fanno il nome di Noemi Bocchi, 34 anni, laureata in economia, ex moglie di un imprenditore e dirigente di una squadra di calcio laziale, bionda e dai tratti somatici che un po' ricordano l'attuale consorte dell'ex calciatore, madre di due figli, appassionata di padel. Ed è proprio sui campi dello sport molto simile al tennis che sarebbe scoppiata la passione.

La donna era stata notata già in altre occasioni accanto al Pupone: allo stadio, in occasione della sfida di campionato Roma-Genoa, ma anche a cena in un ristorante in zona Torrino (nella Capitale) e in una festa in un locale a Colle Oppio. E adesso che le voci su tradimento e separazione sono deflagrate la curiosità morbosa è diretta altrove: conoscere tutto della nuova fiamma dell'ex campione del mondo. La somiglianza in foto offre un primo indizio, il resto è tra le pieghe di passaparola e scatti rubati in attesa del primo bacio.

Il nervosismo di Totti nella partita di Calcio a 8 contro la Roma

Passione. Fa ribollire il sangue nelle vene e regala scariche di adrenalina fortissime. Puoi scalare l'Himalaya oppure commettere qualsiasi altra follia pur di assecondarla. Come si dice: il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Totti li ha mescolati ancora una volta, dentro e fuori dal campo nel giorno più lungo per le notizie sulla relazione con Ilary andata a male.

Un momento della discussione animata tra Totti e i calciatori avversari della Roma.

Nel Calcio a 8 ha disputato con la sua squadra (Totti Sporting Club, che annoverava per l'occasione anche gli ex giocatori di Serie A, Calaiò e Moscardelli) la sfida contro la Roma: hanno vinto i giallorossi con il risultato di 5-3 e durante il match non sono mancati momenti di nervosismo.

Uno in particolare, dopo un calcio di punizione battuto (e realizzato) a sorpresa da Totti mentre i giocatori avversari si stavano sistemando. Ne nasce un capannello per le proteste dei giallorossi, la discussione è abbastanza animata e dura qualche minuto fino a quando l'arbitro non convalida la rete e il gioco riprende.