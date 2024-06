video suggerito

Totti e Nainggolan eliminati dal mondiale della Kings League: Viviano furibondo nella rissa finale La rappresentativa italiana degli Stallions è stata eliminata agli ottavi di finale della Kings World Cup dai Porcinos, 5-3. Nel concitato finale, è scoppiata anche la classica zuffa in campo: il più scatenato, Viviano, trattenuto a forza per evitare il peggio.

A cura di Alessio Pediglieri

E' finita nel peggiore dei modi l'avventura degli Stallions alla Kings World Cup, dove la squadra che rappresentava l'Italia è stata malamente eliminata agli ottavi di finale dai Porcinos Fc dopo una gara intensa, conclusasi con un 5-3 ad altissima tensione che è sfociato in una maxi rissa nei minuti di recupero. Colpa di un paio di simulazioni contestate agli avversari che hanno fatto esplodere la bagarre in campo, con l'attaccante degli Stallions, Trombetta, che ha reagito a sua volta. Il più acceso è stato Emiliano Viviano che ha improvvisamente lasciato la propria porta ed è stato trattenuto a stento mentre, furioso, si è scagliato contro gli avversari.

Dunque, gli "Stalloni" italiani hanno dovuto dire addio alla neonata Kings World Cup, il torneo internazionale nato dalla costola della Kings League presieduta da Gerard Pique e che ha richiamato a sé decine di ex calciatori professionisti e che sta entrando nelle fasi finali, dove però non ci sarà la nostra rappresentativa. Nella sfida di mercoledì 5 giugno, infatti, i Porcinos si sono qualificati per i quarti di finale.

La sfida in Kings World Cup tra Porcinos e Stallions: 5-3

La squadra che rappresenta l'Italia ha dovuto gettare la spugna pur tenendo testa ad una delle favorite per la vittoria finale, i Porcinos Fc. Gli Stallions hanno subito pagato la oramai consolidata formula show del torneo che vede l'inizio dei match 1 contro 1 fino al raggiungimento dei 7 giocatori per squadra ogni minuto successivo. Nei secondi iniziali, infatti, Guti non ha perso tempo a infilare per l'1-0 Viviano che si è riscattato parando successivamente un rigore.

Ma ancora nell'1 contro 1, gli Stallions hanno perso contatto con i Porcinos scivolando sul 3-1 e poi sul 4-2. Fino al 5-3 nei minuti conclusivi con a disposizione la regola del gol doppio che ha riaperto alle speranze.

La rissa nei minuti di recupero: Viviano è una furia

Ma proprio nel momento decisivo del match, la tensione ha giocato un bruttissimo scherzo ai giocatori, rovinando lo spettacolo in campo. Nel tentativo di riaprire la partita, gli Stallions hanno spinto sull'acceleratore con i Porcinos che hanno cercato di far trascorrere il tempo, anche accentuando i contatti con un paio di simulazioni che hanno fatto inviperire la selezione italiana. Con Trombetta che da terra ha reagito, fino alla bagarre conclusiva con Emiliano Viviano letteralmente scatenato.

La furia del portiere è scattata nel momento in cui un paio di avversari si sono gettati a terra, appena sfiorati: ha lasciato la propria porta e si è scagliato contro alcuni giocatori dei Porcinos accusati di anti sportività. Per alcuni istanti si è rischiato il peggio, ma alla fine, Viviano è stato trattenuto di peso e ha scaricato la propria rabbia solo verbalmente.

Totti non era presente tra gli Stallions: perché

Ovviamente, l'eliminazione degli Stallions alla Kings World Cup non permetterà a Francesco Totti, che ne è il giocatore maggiormente rappresentativo, di poter scendere di nuovo in campo. Già nell'ottavo contro i Porcinos, l'ex Roma era assente: nessun infortunio ma un impegno precedente in un evento benefico già programmato lo ha tenuto lontano dal Messico, dove si sta giocando il torneo. Una perdita enorme che è costata tantissimo agli Stallions che hanno dovuto affrontare gli ottavi senza una delle loro "wild cards" più importanti.