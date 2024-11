video suggerito

Tottenham-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Tottenham-Roma si gioca stasera, giovedì 28 novembre, alle ore 21. La partita valida per la 5ª giornata dell’Europa League non si potrà seguire in chiaro, ma solo su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A livello di storia e di fascino Tottenham-Roma è senz'altro una delle partite più attraenti di tutta la fase a girone dell'Europa League 2024-2025. Spurs e giallorossi stanno vivendo una stagione molto differente, tanto in campionato, quanto in Europa. Il Tottenham è reduce dal successo per 4-0 in casa del Manchester City, mentre la Roma ha incassato un'altra sconfitta e in Serie A è lontanissima dai piani alti. La partita della 5ª giornata si giocherà stasera, giovedì 28 novembre, alle ore 21 e si potrà seguire solo su Sky in diretta TV, non è prevista la trasmissione in chiaro. Streaming possibile con Sky Go e NOW.

Il Tottenham è al settimo posto della classifica dell'Europa League con 9 punti, frutto di tre vittorie consecutive e di una sconfitta, rimediata nell'ultima giornata con il Galatasaray. La Roma invece è addirittura ventesima con 5 punti. Sir Claudio Ranieri torna in Inghilterra e proverà a ottenere un risultato positivo, contro una squadra che è in grande forma e che ha anche grandi ambizioni europee.

Le possibili scelte di Ranieri. Il terzo allenatore stagionale effettuerà un turnover leggero. In avanti al fianco di Dovbyyk ci sarà uno tra Dybala, Soulé e Baldanzi. Qualche cambio in difesa e forse a centrocampo. Vicario tra i pali del Tottenham. Solanke sarà il centravanti.

Partita: Tottenham-Roma

Dove: Tottenham Stadium, Londra

Quando: giovedì 28 novembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Quinta giornata, Europa League

A che ora e dove vedere Tottenham-Roma in diretta TV: la partita non è in chiaro

Al Tottenham Stadium stasera scenderanno in campo il Tottenham e la Roma. L'incontro prenderà il via alle ore 21 e non sarà possibile vederlo in chiaro. Diretta TV su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Telecronaca di Caressa e Gobbi.

Tottenham-Roma dove vederla in diretta streaming

Lo streaming di Tottenham-Roma sarà appannaggio da parte degli abbonati di Sky e NOW, quelli di Sky potranno seguirla tramite Sky Go. La diretta streaming non sarà possibile in chiaro.

Tottenham-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

Claudio Ranieri effettuerà turnover, ma non può stravolgere totalmente la squadra. Difficile pensare a un Dybala titolare. Nel Tottenham in campo ci saranno due nazionali dell'Italia: il portiere Vicario e il difensore Udogie, e due ex della Serie A e cioè Dragusin e Kulusevski.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Udogie, Davies, Dragusin, Porro; Sarr, Bissouma; Son, Maddison, Kulusevski; Solanke. All. Postecoglou

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Pisilli, Cristante, Kone, El Shaarawy; Pellegrini; Dovbik. All. Ranieri