Tottenham-Liverpool dove vederla in diretta TV e live streaming: orario e formazioni Tottenham-Liverpool è una delle partite principali della 13a Giornata di Premier League. A Londra si sfidano Antonio Conte e Jurgen Klopp. La partita si giocherà domenica alle 17:30.

A cura di Alessio Morra

Tottenham-Liverpool è il match principale della 13a Giornata della Premier League 2022-2023. Si affrontano due squadre reduci da un successo importante in Champions, ma che in campionato viaggiano in modo molto diverso. Al terzo posto gli Spurs, lontanissimi dalle prime invece i Reds, che hanno perso sorprendentemente le due ultime partite, contro Nottingham Forest e Leeds.

A sorpresa al comando c'è l'Arsenal, che precede di poche lunghezze il Manchester City. Poi c'è un gruppone comandato proprio dal Tottenham. La squadra di Conte, nonostante due pesanti passi falsi, è al terzo posto con 26 punti. Il Liverpool invece è nono con 16 punti, a otto lunghezze dal Newcastle quarto (ma con una partita in più) e a sette dal Manchester United (a parità di partite).

Il Tottenham sta avendo tanti alti e bassi. La squadra di Conte sta pagando tanto gli infortuni e una panchina corta e per questo talvolta scivola. I ko con lo United e il Newcastle sono stati pesanti nell'inseguimento a Arsenal e Manchester City, ma la grande rimonta con il Bournemouth ha dato slancio e altrettanto importante è stato il successo di Marsiglia in Champions. Ben diversa la situazione del Liverpool, battuto nelle ultime due partite di campionato dalle ultime due squadre della Premier League (Nottingham Forest e Leeds).

Tottenham-Liverpool è un match importante che si disputa poche ore dopo la sfida tra il Chelsea e l'Arsenal, determinante per l'alta classifica. Nel prossimo weekend si giocherà poi l'ultimo turno di Premier League prima dei Mondiali con gli Spurs che ospiteranno il Leeds, mentre il Liverpool affronterà il Southampton.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

Lucas Moura dal primo minuto. Sarà lui il partner offensivo di Kane. Infortunato Son, fuori pure Kulusevski. Nel 3-5-2 gli esterni saranno Sessegnon e Perisic. Klopp non abiura il 4-3-3 e gioca con Salah, Nunez e Jones in attacco. Panchina per Firmino.

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Davies, Lenglet, Dier; Sessegnon, Bentancur, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Lucas Moura, Kane. All. Conte

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Jones. All. Klopp

Partita: Tottenham-Liverpool

Quando si gioca: sabato 5 novembre

Dove si gioca: Tottenham Stadium, Londra

Orario: 17:30

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, Now

Competizione: Premier League, 13a giornata

Dove vedere Tottenham-Liverpool in diretta TV

La partita tra il Tottenham e il Liverpool sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che ha l'esclusiva della Premier League. Sarà Sky Sport sul canale 201 a mandare in onda il match che ha un peso notevole per l'alta classifica. Telecronaca di Paolo Ciarravano.

Tottenham-Liverpool dove vederla in streaming

Per seguire in diretta streaming Tottenham-Liverpool servirà l'abbonamento a Sky e servirà l'app Sky Go per seguire in streaming la sfida tra Spurs e Reds. Ma il match tra le squadre di Conte e Klopp si potrà seguire così anche su Now.

Premier League, le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

Antonio Conte non ha molti dubbi, perché ahi lui ha tantissimi giocatori indisponibili, tra questi pure Kulusevski e soprattutto il coreano Son, che ha riportato un serio infortunio serio, e questo problema rischia pure di fargli saltare i Mondiali. Sarà Lucas Moura a giocare in attacco con Kean.

Klopp invece confermerà quasi in blocco la squadra che ha battuto il Napoli in Champions League. L'unica novità grande sarà rappresentata da Darwin Nunez al posto di Firmino, pronto a subentrare. In attacco pure Jones. Probabile panchina per Milner.

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Davies, Lenglet, Dier; Sessegnon, Bentancur, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Lucas Moura, Kane. All. Conte

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Jones. All. Klopp