Torino-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni L'Inter in casa del Torino per dare verve la lotta Scudetto con il Napoli: si scende in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino con diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Inzaghi e Vanoli.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter gioca in casa del Torino per inseguire il sogno Scudetto e mettere pressione al Napoli. Le squadre di Simone Inzaghi e Paolo Vanoli scendono in campo allo stadio Olimpico – Grande Torino oggi, domenica 11 maggio 2025, con fischio d'inizio alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN.

I nerazzurri vengono dalla strepitosa vittoria col Barcellona, che ha consegnato il pass per la finale di Champions League alla squadra di Simone Inzaghi, e sono secondi a -3 dal Napoli ma vogliono giocarsi le loro carte fino alla fine per provare ad approfittare di eventuali passi falsi degli azzurri. C'è volontà di onorare il campionato, ma c'è grande attenzione allo stato di salute di alcuni giocatori non al meglio e che dovranno essere recuperati in vista della finale di Monaco di Baviera. Di fronte c’è il Torino, che non ha più molto da chiedere al campionato e comunque chiudere al meglio la stagione.

La partita d'andata vide l'Inter vincere il Torino per 3-2 a San Siro.

Partita: Torino-Inter

Quando: domenica 11 maggio 2025

Dove: stadio Olimpico – Grande Torino, Torino

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 36a giornata

Dove vedere Torino-Inter, in diretta TV: gli orari

Torino e Inter scendono in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico – Grande Torino e la partita si potrà seguire in diretta TV su DAZN. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo.

Torino-Inter, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Torino e Inter si potrà seguire anche in diretta streaming sempre su DAZN, con gli abbonati che potranno accedendo all'app dai dispositivi mobili oppure collegandosi al sito inserendo le credenziali.

Torino-Inter, le formazioni ufficiali della partita di Serie A

Inzaghi farà riposare molti titolari dopo la battaglia contro il Barcellona: in attacco tocca a Correa e Arnautovic, in mediana Frattesi, Asllani e Zielinski con Darmian e Zalewski sulle fasce. Martinez tra i pali. Vanoli con Adams unica punta con Lazaro, Elmas e Vlasic a supporto. In mezzo al campo spazio all'ex Casadei e Ilic.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ilic; Lazaro, Elmas, Vlasic; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.