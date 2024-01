Toney segna al ritorno in campo dopo la squalifica di otto mesi: gli sono bastati 19 minuti L’attaccante era stato fermato per otto mesi a causa delle scommesse, ma gli sono bastati pochi minuti in campo prima di riassaporare la gioia del gol. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Ivan Toney ha aspettato 267 giorni prima di esplodere ancora di gioia per un gol segnato: l'attaccante è tornato in campo con il Brentford per la prima volta dopo la lunga squalifica inflitta dalla federazione per scommesse, ma gli sono bastati pochissimi minuti prima di lasciare il segno.

Per l'esattezza 19 minuti, il tempo di conquistare un calcio di punizione che ha poi mandato dritto in rete. Una delle specialità della casa per il centravanti che prima di essere fermato per lo scandalo scommesse era tra i più prolifici del campionato alle spalle di Harry Kane. Dalla sua ultima partita giocata sono cambiate tante cose, ma non la sua voglia di diventare il trascinatore della squadra.

Grazie al suo gol il Brantford ha avviato la rimonta contro il Nottingham, vincendo per 3-2, ma il suo ritorno oscura anche il risultato per le Bees che avevano ancora bisogno del loro attaccante. A maggio, nelle ultime battute dello scorso campionato, Toney era stato fermato dalla FA per otto mesi a causa della violazione di 232 regole relative alle scommesse.

Le prime avvisaglie erano arrivate già prima dei Mondiali in Qatar, con l'esclusione a sorpresa del commissario tecnico Southgate che aveva sollevato diverse polemiche ma anche molti sospetti sul continuo della sua carriera. Di lì a poco sarebbe arrivata la stangata da parte della federazione e il lungo stop di 8 mesi, terminato soltanto con la partita di oggi.

In tutto questo tempo l'attaccante ha continuato ad allenarsi al centro sportivo, senza mai perde la motivazione ma soprattutto il ritmo per poter rientrare in campo come se avesse sempre giocato. L'allenatore Thomas Frank non lo ha schierato neanche nelle amichevoli disputate dal club.

Ma alla prima partita ufficiale Toney è apparso in forma smagliante, è rimasto in campo fino al fischio finale e si è tolto la soddisfazione di festeggiare il grande ritorno con un gol che potrebbe cambiare il campionato del Brentford.