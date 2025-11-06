Tonali spiazzante: “Non voglio dire che resterò per anni al Newcastle. L’ultima estate è stata dura”

Il Newcastle si tiene stretto Sandro Tonali, ma dalla parte del giocatore non arrivano le consuete parole d'amore che ci si aspettano in questa circostanza. Non giura amore eterno ai Magpies ma ragiona con molto realismo, pur ammettendo di essere molto felice in Premier League: non usa nessuna frase di circostanza e le sue parole hanno allarmato i tifosi che temono un'altra cessione dolorosa come quella di Alexander Isak, passato al Liverpool nell'ultimo giorno di calciomercato.

Dopo la vittoria contro l'Athletic Club in Champions League, dove è stato votato anche come migliore in campo, il giocatore italiano ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno accolto il favore di tutti. Non ha voluto giurare amore eterno al Newcastle, consapevole che le vie del mercato sono infinite e che è impossibile prevedere cosa accadrà da qui a dieci anni. Di recente ha firmato il rinnovo di contratto che lo lega alla squadra inglese fino al 2029.

Il messaggio di Tonali che preoccupa i tifosi

Non tutti sono rimasti soddisfatti dalla sua intervista dove uno dei temi era proprio la firma del nuovo accordo. Gli hanno chiesto se si vede al Newcastle ancora a lungo e lì Tonali ha spiazzato tutti con una risposta fin troppo onesta: "È una domanda difficile perché il calcio è un gioco dove devi pensare anno dopo anno. Non voglio dire che voglio restare qui dieci anni e poi fra due, tre, quattro o cinque anni me ne vado. Voglio pensare solo a me stesso, anno dopo anno". La sua frase fa impazzare il calciomercato e apre alla possibilità di un addio già a partire dalla prossima estate, nonostante il nuovo accordo fresco di firma.

L'ex Milan porta l'esempio di Isak, idolo assoluto che ha lasciato il Newcastle nell'ultimo giorno di mercato. È sincero e ammette che bisogna valutare ogni cosa al momento giusto, anche se al momento è molto felice di vestire la maglia del Newcastle: "L'ultima estate è stata dura per noi per Isak, ma questo è il calcio. Se hai un'opzione per la tua vita, per un'altra squadra, devi pensare a tutto. Quindi io non voglio dire che resterò per dieci anni ma sono felice qui, non guardo alle altre squadre".