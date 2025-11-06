Calcio
video suggerito
video suggerito

Tonali spiazzante: “Non voglio dire che resterò per anni al Newcastle. L’ultima estate è stata dura”

Tonali spaventa i tifosi del Newcastle rispondendo alla domanda sul suo futuro in Inghilterra: “Non voglio dire che resterò qui per dieci anni, ma sono felice”
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Newcastle si tiene stretto Sandro Tonali, ma dalla parte del giocatore non arrivano le consuete parole d'amore che ci si aspettano in questa circostanza. Non giura amore eterno ai Magpies ma ragiona con molto realismo, pur ammettendo di essere molto felice in Premier League: non usa nessuna frase di circostanza e le sue parole hanno allarmato i tifosi che temono un'altra cessione dolorosa come quella di Alexander Isak, passato al Liverpool nell'ultimo giorno di calciomercato.

Dopo la vittoria contro l'Athletic Club in Champions League, dove è stato votato anche come migliore in campo, il giocatore italiano ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno accolto il favore di tutti. Non ha voluto giurare amore eterno al Newcastle, consapevole che le vie del mercato sono infinite e che è impossibile prevedere cosa accadrà da qui a dieci anni. Di recente ha firmato il rinnovo di contratto che lo lega alla squadra inglese fino al 2029.

Immagine

Il messaggio di Tonali che preoccupa i tifosi

Non tutti sono rimasti soddisfatti dalla sua intervista dove uno dei temi era proprio la firma del nuovo accordo. Gli hanno chiesto se si vede al Newcastle ancora a lungo e lì Tonali ha spiazzato tutti con una risposta fin troppo onesta: "È una domanda difficile perché il calcio è un gioco dove devi pensare anno dopo anno. Non voglio dire che voglio restare qui dieci anni e poi fra due, tre, quattro o cinque anni me ne vado. Voglio pensare solo a me stesso, anno dopo anno". La sua frase fa impazzare il calciomercato e apre alla possibilità di un addio già a partire dalla prossima estate, nonostante il nuovo accordo fresco di firma.

Leggi anche
Perché Paquetà non è stato neanche multato per il caso scommesse: non c'entra solo il calcio

L'ex Milan porta l'esempio di Isak, idolo assoluto che ha lasciato il Newcastle nell'ultimo giorno di mercato. È sincero e ammette che bisogna valutare ogni cosa al momento giusto, anche se al momento è molto felice di vestire la maglia del Newcastle: "L'ultima estate è stata dura per noi per Isak, ma questo è il calcio. Se hai un'opzione per la tua vita, per un'altra squadra, devi pensare a tutto. Quindi io non voglio dire che resterò per dieci anni ma sono felice qui, non guardo alle altre squadre".

Calcio
Premier League
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Sorteggiati i gironi delle ATP Finals: Sinner con Zverev, Shelton e uno tra Musetti e Aliassime
Perché nel girone di Jannik Sinner alle ATP Finals c'è anche una X e cosa c'entra la decisione di Djokovic
Paolo Canè a Fanpage si sfoga: "Troppe persone parlano di Sinner e di tennis. Basta con i grilli parlanti"
Flavio Briatore: "Sinner è italiano, capisco più lui che i napoletani a cui servono i sottotitoli"
Jannik Sinner seccato: “C’è qualcosa che non mi piace e nessuno ne parla, l'Italia può permetterselo"
Sinner non sa più come dirlo: "Sono felice di essere nato in Italia e non in Austria o da qualche altra parte"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views