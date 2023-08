Tonali si fa ammonire perché glielo chiede l’allenatore: è il cartellino con più godimento di sempre Debutto da sogno per Sandro Tonali al Newcastle: tifosi e allenatore sono già pazzi di lui. Al punto da fargli prendere la sua prima ammonizione inglese, soltanto per godersela tutta…

A cura di Paolo Fiorenza

Meglio di così Sandro Tonali non poteva iniziare la sua avventura in Premier League con la maglia del Newcastle: pronti via e dopo soli 6 minuti del match della prima giornata – che vedeva di fronte l'Aston Villa – il 23enne centrocampista arrivato dal Milan ha aperto le marcature, con un maestoso inserimento a centro area e una deviazione da bomber su cross dalla sinistra di Gordon. Un bel modo di scrollarsi di dosso le pressioni enormi generate dall'esborso fatto dalla società di proprietà saudita, una settantina di milioni che ne hanno fatto il calciatore italiano più pagato di sempre.

Dal primo minuto il pubblico del St. James' Park ha fatto capire al nazionale azzurro che sarebbe stato al suo fianco per sostenerlo nei suoi primi passi in terra inglese. Incessante il coro coniato per lui: "Sandro Tonali eats spaghetti, drinks Moretti, hates fucking Sunderland", ovvero "Sandro Tonali mangia spaghetti, beve Moretti, odia il fottuto Sunderland".

E Tonali subito li ha ripagati, non solo con il gol ma con un'esultanza così genuina e calorosa che ha ispirato l'account ufficiale del Newcastle a ironizzare sulla presunta infelicità del giocatore quando ha saputo del trasferimento e ha messo piede in Inghilterra: "Il fratello non vuole neanche essere qui", ha scritto il club bianconero, godendo non poco e trascinando nello stesso mood anche i tifosi dei Magpies.

Il Newcastle – reduce dal quarto posto nella scorsa Premier e dunque qualificato alla prossima Champions League – si è confermato una squadra con cui tutte le big inglesi dovranno fare i conti: l'Aston Villa è stato spazzato via 5-1, col gioiello Isak autore di una doppietta. Al di là del gol, la prestazione di Tonali è stata da incorniciare, con buona pace di chi diceva che avrebbe pagato l'adattamento ai ritmi ben più veloci del calcio britannico: 88,7% di precisione nei passaggi e 100% di contrasti vinti, tra le varie voci positive messe a referto.

Il debutto di Tonali è stato così bello che il tecnico del Newcastle Eddie Howe lo ha sostituito al 92′ solo per fargli tributare l'ovazione del St. James' Park. Di più: mentre Sandro usciva, l'allenatore gli ha fatto cenno di fermarsi in campo, indicando con la mano il pubblico che lo applaudiva in maniera scrosciante. Voleva che si godesse appieno quella standing ovation, a coronamento di un esordio da sogno.

E pazienza se l'arbitro non ha voluto partecipare al momento gioioso, visto che – pur essendo sul 5-1, con la partita strafinita – ha applicato il regolamento in maniera fiscale, sanzionando il ritardo nel lasciare il terreno di gioco con un'ammonizione. È sicuramente il cartellino giallo incassato con più goduria dal calciatore lodigiano nella sua carriera: il suo allenatore non gliene farà una colpa, visto che è stato lui a farglielo prendere…