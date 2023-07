I tifosi del Newcastle lanciano il coro dedicato a Tonali: i soliti stereotipi sugli italiani Martedì sera Sandro Tonali ha esordito con la maglia del Newcastle destando grande impressione. I tifosi sono già innamorati di lui e gli hanno dedicato un nuovissimo coro. Oddio, non tanto nuovo…

A cura di Paolo Fiorenza

Martedì sera è arrivato il momento dell'attesissimo debutto di Sandro Tonali con la maglia del Newcastle: la squadra di Eddie Howe ha giocato un'amichevole prestagionale in casa dei Rangers a Glasgow, vincendo per 2-1. Il 23enne centrocampista italiano – fiore all'occhiello del calciomercato dei Magpies con i 70 milioni più bonus sborsati al Milan – è stato schierato titolare e subito ha destato grande impressione, prendendosi le chiavi della manovra con grande personalità.

La rete del vantaggio del Newcastle al quarto d'ora del primo tempo nasce proprio da un filtrante del nazionale azzurro per Anderson, che poi ha rifinito per il tocco mancino di Almiron. La gara, che era la partita d'addio del 41enne portiere scozzese Allan McGregor, è stata poi pareggiata dai Rangers a metà secondo tempo con una rete dell'ex Empoli e Samp Lammers e decisa all'87' dal gol di Ashby per il Newcastle.

Tonali è stato sostituito nell'intervallo, ma i 45 minuti giocati sono stati sufficienti a far innamorare i tifosi di lui, con una pioggia di commenti positivi sui social. La trasferta dei sostenitori del Newcastle a Ibrox Park è stata anche l'occasione per lanciare dal vivo – sia nel percorso per lo stadio che sugli spalti – il nuovissimo coro dedicato a Tonali, definito "epico" ma che alle nostre orecchie suona come il classico stereotipo sugli italiani. "Sandro Tonali, Sandro Tonali! Beve Moretti, mangia spaghetti, odia il Sunderland!".

Moretti e spaghetti peraltro già erano stati la summa del coro dedicato a Antonio Conte dai tifosi del Tottenham, con la sostituzione dell'odio per il Chelsea a quello per il Sunderland, squadra divisa dal Newcastle da una feroce rivalità (è il cosiddetto derby del Tyne and Wear). Tonali incassa la manifestazione di affetto dei suoi nuovi tifosi e le parole di grande stima del tecnico Howe: "Sandro è uno di quei giocatori che possono elevare tutti intorno a lui. Si adatterà molto bene al nostro modo di giocare. I primi segnali sono molto positivi. È un bravo ragazzo, quindi finora si è inserito molto bene". Insomma buona la prima per Sandro.