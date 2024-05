video suggerito

Tonali ha deciso di ridursi lo stipendio al Newcastle: non guadagnerà più 140mila euro a settimana Il gesto del centrocampista dopo la squalifica della FA per la vicenda scommesse è stato apprezzato dalla società inglese. Il tecnico Howe: “Sandro vuole solo lasciare tutto alle spalle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La decisione di Sandro Tonali di ridursi lo stipendio è un gesto molto gradito dal Newcastle. Non è solo mera questione di vil denaro da risparmiare ma di credibilità e di fiducia che si possono recuperare anche con azioni del genere. Già gravato dalla squalifica di 10 mesi (non potrà tornare in campo prima della fine di agosto), il provvedimento inflittogli anche dalla Football Association per aver confessato scommesse effettuate anche sul proprio club in Inghilterra e altre giocate tra agosto e ottobre 2023, ha spinto il centrocampista a dare un segnale tangibile di sincero ravvedimento.

Una cinquantina di puntate per un valore complessivo di quasi 120 mila euro, comprese quelle sui Magpies: l'ex milanista aveva alzato il velo anche su questo lato oscuro, faceva (e fa) parte del suo percorso di riabilitazione, di ravvedimento e (anche) di gratitudine nei confronti della società che non l'ha abbandonato nel momento peggiore della carriera. La collaborazione e la buona volontà mostrate nell'auto-denunciarsi gli hanno evitato guai peggiori beneficiando di una sospensione condizionale, provvidenziale rispetto allo stop di 2 mesi prefigurato. Ma se ci casca di nuovo non potrà evitare punizioni.

Di quanto s'è tagliato l'ingaggio? Non guadagnerà più 120 mila sterline a settimana (circa 140 mila in euro) e la sforbiciata sarà "importante", fanno sapere dal club pur senza precisare qual è l'entità degli importi che saranno decurtati dallo stipendio di 8 milioni netti a stagione (più bonus) a corredo del contratto.

Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, è tornato sull'argomento in conferenza stampa e ha speso parole buone per Tonali, spiegando anche osa c'è dietro la scelta di percepire meno soldi. "Sapevamo che era qualcosa che Sandro aveva in animo – ha ammesso ai media l'allenatore -. Si sentiva in colpa e, per dimostrare al club di essere in assoluta buona fede oltre che dispiaciuto per la brutta situazione creatasi, ha voluto compiere questo gesto apprezzabile sotto il profilo umano e professionale. Tonali vuole solo lasciare tutto alle spalle, ricominciare e i segnali che manda sono tutti positivi".

La data cerchiata in rosso sul calendario è a partire dal 27 agosto: orientativamente, dopo la terza giornata del campionato inglese. Se non cadrà in tentazione, potrà finalmente essere a disposizione e giocare. "Credo la Football Association abbia preso la decisione più giusta scegliendo di non prolungare la sua squalifica. Sandro ha avuto dei momenti difficili ma ha reagito bene".