Tonali scende dall’aereo, tifosi del Newcastle avviliti: “A gennaio torna in prestito al Milan” Tantissimi tifosi del Newcastle hanno notato qualcosa nel video dell’arrivo di Sandro Tonali nella città inglese: “Guardate anche la sua ragazza…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Sandro Tonali si è ormai lasciato alle spalle il Milan e il tifo per i colori rossoneri che aveva fin da bambino per sposare la causa – molto ben pagata, 8 milioni più 2 di bonus per 6 anni – del suo nuovo club, il ricco e ambizioso Newcastle di proprietà del fondo sovrano dell'Arabia Saudita. L'avventura in terra inglese è cominciata ieri, con lo sbarco del 23enne centrocampista della nazionale azzurra nella città del Tyneside.

I primi passi di Tonali a Newcastle, dopo essere sceso dalla scaletta dell'aereo, sono stati immortalati in un video pubblicato dall'account ufficiale dei Magpies, ma l'effetto non è stato esattamente quello che il club piazzatosi quarto nell'ultima Premier (e qualificatosi alla prossima Champions) avrebbe voluto. I tifosi del Newcastle hanno infatti notato qualcosa nel giocatore, ma anche nella sua fidanzata Giulia Pastore che lo accompagnava, che ha prodotto un fiume di commenti tutti dello stesso tenore.

Secondo i sostenitori bianconeri, l'espressione del volto di Tonali, i suoi gesti, il linguaggio del corpo e il suo spaesamento nel guardarsi intorno e realizzare in un attimo dov'era capitato, dimostrerebbero una sola cosa: che se il giocatore fisicamente è lì – convinto da uno stipendio che nessuno oggi ha in Serie A, stranieri inclusi – la sua partecipazione emotiva al progetto è pari a zero e vorrebbe trovarsi a migliaia di chilometri di distanza da quel luogo.

"Sembra assolutamente entusiasta di essere lì – scrive ironicamente qualcuno – credo che sarà un flop". E ancora tantissimi altri commenti non dissimili: "Lo hanno costretto", "Odia già l'Inghilterra", "Imbarazzante", "Ha pianto quando ha scoperto che sarebbe andato a Newcastle", "Un sorriso non guasterebbe", "Mai visto un giocatore così eccitato".

Il video ha totalizzato oltre 4 milioni di visualizzazioni e tutti la pensano allo stesso modo, fino ad arrivare alla profezia definitiva di come andrà a finire: "Dategli tempo fino a gennaio e tornerà in prestito al Milan".

Dal canto suo, Tonali ha poi rilasciato le classiche prime dichiarazioni di rito al sito ufficiale del club, in cui manifesta quell'entusiasmo che gli chiedono i suoi nuovi tifosi: "Prima di tutto voglio ringraziare il Newcastle United perché mi sta dando una grande opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia in campo, dando il massimo come ho sempre fatto. Sono davvero entusiasta di giocare al St. James' Park, non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi". Dovrebbe riuscirci, con qualche sorriso in più e le giocate di cui è capace in campo, con buona pace di chi parla già di un'operazione ‘stile Lukaku', andata e ritorno a stretto giro di posta.