Tonali segna il suo primo gol in Champions ma dopo il fischio finale è una furia: “Non sono molto contento”

Sandro Tonali segna il suo primo gol in Champions e passa il turno con il Newcastle ma dopo il fischio finale è una furia: “Non sono molto contento”

Sandro Tonali ha rotto finalmente il tabù europeo. Nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Qarabag il centrocampista del Newcastle United ha segnato la sua prima rete nelle competizioni continentali, sbloccando il match dopo appena cinque minuti. Un traguardo atteso a lungo: prima di allora non era mai andato a segno né con il Milan né con il club inglese tra Champions ed Europa League.

La data da cerchiare in rosso è il 24 febbraio 2026. Al 5′ della sua 41a presenza europea complessiva, Tonali ha messo la firma su un gol che inseguiva da tutta la carriera. Un’attesa durata 40 partite tra le coppe, finalmente spezzata in una serata che aveva già preso una direzione chiara.

Dopo il largo 6-1 ottenuto in trasferta all’andata contro il Qarabag, il Newcastle ha approcciato la sfida di ritorno con la stessa intensità, trovando subito il vantaggio proprio con il centrocampista italiano. Poco dopo è arrivato anche il raddoppio di Joelinton, che ha chiuso definitivamente i conti qualificazione, già virtualmente archiviati in Azerbaigian.

Tonali fa gol ma Howe lo esalta per un recupero difensivo

Per Tonali si tratta di una liberazione personale oltre che di una semplice statistica. Con la maglia rossonera aveva collezionato 29 presenze europee (11 in Europa League e 18 in Champions), senza mai trovare la via del gol. A queste si aggiungono le apparizioni con il Newcastle nelle ultime stagioni: alla presenza numero 41 in totale è arrivato il premio alla perseveranza, un sigillo che rende speciale una serata già ampiamente indirizzata verso gli ottavi.

Il centrocampista bresciano ha indirizzato subito la partita con la rete che ha sbloccato il risultato nei primi minuti, dando il là al successo dei Magpies. Sempre nel vivo della manovra offensiva, si è mosso con eleganza in area, partecipando alla costruzione dell’azione fino al momento decisivo, quando il pallone è arrivato sui suoi piedi e lui non ha sbagliato.

A colpire particolarmente Eddie Howe non è stato soltanto il gol. Nel secondo tempo, infatti, l’allenatore del NFC ha apprezzato anche una lunga rincorsa difensiva con cui Tonali ha interrotto un potenziale contropiede avversario: un episodio passato quasi inosservato durante il match, ma che Howe ha voluto sottolineare in conferenza stampa come simbolo del suo spirito di sacrificio, cogliendo al tempo stesso l’occasione per evidenziare come la squadra avesse concesso troppo campo nella ripresa.

Tonali: "Non sono molto contento del secondo tempo"

Lo stesso Tonali era furioso per il modo in cui il Newcastle aveva giocato nei secondi 45 minuti e lo ha manifestato nell'intervista post-gara: "È stata una partita fantastica per i primi 10 minuti. Non sono molto contento del secondo tempo perché giochiamo solo in base al risultato, perché abbiamo segnato nove gol, ma dovevamo fare di più perché questi tifosi meritano il 100% per 90 minuti ogni partita. La prima cosa è stata non subire gol e nei primi 10 minuti del secondo tempo abbiamo subito il primo gol ed è stato un gol stupido".