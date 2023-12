Tom Lockyer colpito da infarto in campo, il tecnico del Luton capisce subito tutto: “Via, via!” L’atteggiamento del tecnico del Luton, Rob Edwards non è passato inosservato negli istanti successivi al collasso di Tom Lockyer in mezzo al campo, colpito da un arresto cardiaco. Si sbraccia immediatamente urlando a tutti i giocatori presenti: devono lasciare spazio ai soccorsi.

A cura di Alessio Pediglieri

Dramma sfiorato in Inghilterra in occasione della partita tra Bournemouth e Luton, gara di Premier League poi interrotta a seguito del malore improvviso occorso a Tom Lockyer, accasciatosi a terra colpito da un problema cardiaco. Virale l'atteggiamento del tecnico degli ospiti, Rob Edwards che scatta dalla panchina correndo verso il luogo dell'incidente, con una precisa richiesta a tutti i giocatori con l'intento di facilitare i soccorsi, poi decisivi per salvare la vita a Lockyer.

Scene da panico che si sono consumate al 65′ minuto quando la partita era sull'1-1 con il pubblico presente al Vitality Stadium di Bournemouth totalmente attonito: mentre l'azione si svolgeva in un'altra porzione del terreno di gioco, Tom Lockyer, giocatore del Luton si è improvvisamente accasciato a centrocampo colpito da un problema cardiaco. Gioco interrotto e richiesta dell'intervento immediato da parte dello staff medico: l'epilogo sarà fortunatamente positivo, con il giocatore del Luton che verrà subito assistito e si salverà.

La partita, comunque, non riprenderà venendo interrotta definitivamente dall'arbitro con Lockyer trasportato in urgenza in ospedale. Dove arriverà la notizia più attesa da compagni e pubblico: il club attraverso i canali ufficiali conferma la notizia dell'arresto cardiaco ma anche che Lockyer è fuori pericolo, vigile e reattivo, dopo essere uscito in barella tra la disperazione di tutti. Decisivo il pronto intervento in campo, agevolato anche dall'atteggiamento di Rob Edwards il tecnico del Luton che non è sfuggito ai tifosi.

L'allenatore del Luton una volta accortosi della gravità della situazione, è subito corso in campo dirigendosi verso il luogo dove era riverso Loycker ma mentre si stava avvicinando ha iniziato a sbracciarsi, urlando. Gesti e parole che erano rivolte sia ai propri giocatori sia a quelli del Bournemont perché non si accalcassero attorno al nazionale gallese a terra per consentire il massimo spazio per l'intervento sanitario. Così le sue grida sono diventate subito virali sui social dove è stato inondato da elogi e commenti positivi da parte di tutti. Tanto quanto le sue lacrime agli occhi, quando poco dopo è stato ancora una volta inquadrato, in ansia per le sorti del suo giocatore.