Paura per Tom Lockyer, collassa in campo durante Bournemouth-Luton: l’arbitro rinvia la partita Il capitano del Luton è crollato in campo a causa di un malore durante la partita ed è stato rianimato dai sanitari: pochi mesi fa era stato protagonista di un altro episodio simile.

A cura di Ada Cotugno

Tutti al Luton hanno tirato un grande sospiro di sollievo dopo gli attimi di puro terrore vissuti durante la partita in casa Bournemouth, interrotta a causa del malore che ha colto Tom Lockyer: il capitano della squadra neopromossa è collassato in campo durante il secondo tempo mentre correva assieme ai suoi compagni, terrorizzati davanti alla scena.

Il giocatore classe '94 si trovava a centrocampo quando all'improvviso è caduto al suolo: non c'è stato nessun contrasto di testa con un avversario, ma si è semplicemente trattato di un malore che ha richiesto l'intervento immediato dello staff medico, catapultato in campo per salvargli la vita. Tutti in campo si sono stretti a lui, compresi i giocatori del Bournemouth che hanno subito capito la gravità della situazione effettuando le prime manovre essenziali per evitare il soffocamento.

La partita è stata prima momentaneamente sospesa e poi rinviata da Simon Hooper che ha richiamato le squadre negli spogliatoi per consentire allo staff medico di svolgere il suo lavoro. Le scene a bordocampo erano strazianti: i suoi compagni del Luton si sono ritrovati accanto al loro allenatore, qualcuno ha scelto di pregare per la vita del capitano che alla fine ha ripreso conoscenza dopo oltre dieci minuti di grande apprensione.

È stato proprio il suo club attraverso i canali ufficiali a confermare la notizia. Lockyer è vigile e reattivo, è uscito in barella ed è stato subito accompagnato in ospedale per gli accertamenti che faranno capire di più sul suo malore. Sfortunatamente non è la prima volta che gli capita un episodio del genere.

Qualche mese fa, nel corso della finale playoff che ha permesso al Luton di essere promosso in Premier League, il difensore gallese era collassato in campo. Per fortuna gli attimi di terrore sono stati spazzati via dagli aggiornamenti sul suo stato di salute: mentre lasciava il campo in barella tutto lo stadio si è alzato per applaudirlo e i media inglesi confermano che negli spogliatoi il giocatore era reattivo ed è riuscito a parlare con lo staff medico della sua squadra.