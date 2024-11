video suggerito

Timothy Weah fa esplodere in diretta lo studio della TV americana: Henry messo in imbarazzo Nel dopo partita di Aston Villa-Juventus, Timothy Weah è intervenuto in diretta alla CBS, piazzando una battuta a Thierry Henry che ha messo in imbarazzo l’ex calciatore francese e fatto esplodere lo studio della TV americana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La Juventus torna da Birmingham con un pareggio per 0-0 con l'Aston Villa che è un buon risultato – visto che la squadra di Emery è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione – ma che allontana ulteriormente la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: i bianconeri in base alle proiezioni hanno infatti solo il 9% di accedervi. Timothy Weah mercoledì sera ha giocato l'intero match, una prova senza squilli la sua (e con un'ammonizione nel finale), ma ligia alle richieste tattiche del suo allenatore Thiago Motta, che stravede per il 24enne americano e per la sua versatilità. Nel dopo partita, Weah è stato protagonista di un siparietto in diretta TV con Thierry Henry, messo in imbarazzo quando il calciatore della Juve gli ha detto che lui è il suo idolo, dopo che il francese aveva affermato che il padre di Timothy era il suo. Le parole di Weah Jh hanno fatto esplodere lo studio della CBS.

Thiago Motta impegnato in Champions League contro l'Aston Villa

Henry spende parole bellissime per George Weah in presenza del figlio Timothy

George Weah è una leggenda del calcio mondiale, ancora oggi l'ex attaccante del Milan – nonché ex presidente della Liberia – è l'unico giocatore africano ad aver vinto il Pallone d'Oro e il premio FIFA World Player of the Year nel 1995. Quando Timothy è comparso in collegamento dal Villa Park dopo il match, Henry ha speso parole bellissime per suo padre: "Salutamelo da parte mia, perché ammiro quello che ha fatto per il calcio, soprattutto per la posizione di numero nove", gli ha detto il 47enne ‘Titì'.

"Potevo andare dai miei allenatori e dirgli che non dovevo stare in area per segnare perché tuo padre prendeva la palla da ogni dove ed era in grado di segnare da ogni dove – ha continuato Henry – Era il mio alibi per dire al mio allenatore che potevo segnare da fuori area. Tuo padre era un uomo speciale, quindi salutalo da parte mia".

La battuta geniale di Timothy Weah mette in imbarazzo Henry

Parole alle quali Timothy Weah ha risposto piazzando una battuta tanto pronta quanto geniale: "Lui era il tuo idolo e tu eri il mio", ha detto lo juventino, lasciando Henry a bocca aperta ed in chiaro imbarazzo, mentre in studio gli altri opinionisti Jamie Carragher e Micah Richards lanciavano urletti e lo prendevano in giro per il complimento ricevuto. "Potrebbe sentirsi male", ha esclamato l'ex difensore della Fiorentina. Timothy Weah insomma ha mostrato di essere brillante anche al microfono, di sicuro per Motta è un pezzo importante della sua Juve.