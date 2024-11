Thiago Motta sfida il Milan e spiega l’importanza di Weah nella Juve: “Mi piace tutto quello che fa”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta prepara la sfida della sua Juventus contro il Milan e annuncia l'indisponibilità di Vlahovic. L'attaccante sarà assente per infortunio e per questo il tecnico dei bianconeri dovrà inventarsi l'intero reparto offensivo per sostituirlo al meglio. Yildiz e Weah sono i candidati a svolgere il ruolo da falso nove e proprio a proposito dell'americano l'allenatore si è voluto soffermare. Uno degli uomini più in forma della rosa anche in Nazionale ha dimostrato di essere in una condizione fisica ottimale, notizia positiva per Motta dopo i tanti infortuni.

L'allenatore ha spiegato perché sia diventato centrale nella sua idea tattica. "In questo momento mi piace tutto quello che fa – ha spiegato in conferenza stampa -. Mi piace molto che faccia i gol ma è un giocatore molto interessante perché dà tante alternative". E poi continua ancora sulle doti dello statunitense: "Può giocare a destra e sinistra, da prima punta, capisce il momento della squadra e cosa serve alla squadra, aiuta è generoso e responsabile. Siamo contenti che stia così sia a partita in corso che da titolari".

Vlahovic è infortunato e resterà fuori per un tempo indefinito.

Thiago Motta non si scompone e non vuole dare indicazioni a Fonseca dato che la partita contro i rossoneri è a dir poco cruciale. Motivo per cui il tecnico ha voluto chiedere anche il caso Vlahovic che in ritiro con la Serbia aveva fatto sapere di avere dei dubbi sulla sua posizione attuale nella Juventus. "Tutti i miei giocatori hanno caratteristiche diverse, e questa è una cosa interessante perché danno alternative e soluzioni diverse – spiega -. Tutti sanno cosa dobbiamo fare e so che lo faranno, sia in fase difensiva sia in quella offensiva e siamo tutti d’accordo, è un obbligo e non un’opzione".

Gli indisponibili della Juventus in vista del Milan

Nessuna scelta dunque per Vlahovic che dovrà adattarsi al gioco dell'ex tecnico del Bologna e attenersi alle sue indicazioni. "Abbiamo parlato e siamo d'accordo – ha spiegato ancora Thiago Motta a proposito del serbo cercando di fare chiarezza una volta per tutte -. qui difendiamo e attacchiamo tutti insieme". Vlahovic nel frattempo non farà parte della partita contro il Milan e anche di questo l'allenatore della Juventus ha parlato elencando anche tutti gli altri indisponibili: "Ancora non so quando torna, domani sicuro non ci sarà – spiega a proposito di Dusan -. Assenti anche Bremer, Milik, Nico, Douglas Luiz, Cabal e Adzic".