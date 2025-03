Tifoso piange e abbraccia il CT al supermercato: “Fatico ad arrivare a fine mese, l’unica gioia è il Paraguay”

video suggerito

Per diverse ore in America Latina è stato argomento di dibattito l'incontro tra il tifoso del Paraguay e il CT Gustavo Alfaro al supermercato prima delle partite del girone di qualificazione per i Mondiali 2026. L'allenatore argentino ha raccontato in conferenza stampa l'incontro che ha avuto con un tifoso-lavoratore mentre faceva la spesa: "L'altro giorno stavo facendo la spesa al supermercato […] e il ragazzo del magazzino si è avvicinato, mi ha abbracciato e ha iniziato a piangere. Gli ho detto: ‘Calmati, cosa succede? Cosa succede? Calmati.' ‘No, Profe, no', e lui mi ha raccontato le complessità che ha quotidianamente".

L'ex allenatore del Boca Juniors ha proseguito così il suo racconto: "Mi ha detto: ‘Profe, è molto dura per me, è molto dura per me arrivare a fine mese, l'unico momento di felicità che ho l'Albirroja (la nazionale del Paraguay)'". Una storia che è diventata subito virale e nelle ore successive è stato pubblicato anche il video dell'episodio verificatosi in un supermercato della capitale.

Parole potentissime che fanno capire l'importanza della selezione per il Paraguay ma l'allenatore argentino ha fatto riferimento anche alle aspettative e alle pressioni: "Quando te lo dicono è molto potente, quando prendi coscienza del potere che ti conferiscono. Siamo noi a occuparci di questa responsabilità […]. Il potere che abbiamo è molto grande ed è molto bello, ed è molto potente. È molto dura sopportare il peso delle aspettative e dei sogni di un paese, ma è molto bello ed è un impegno enorme".

Il Paraguay batte 1-0 il Cile: Alfaro ora è quarto

Nelle ore successive il Paraguay ha battuto per 1-o il Cile con un gol di Omar Alderete e si è portato al quarto posto del girone di qualificazione per i Mondiali 2026 dell'America Latina.