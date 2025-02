video suggerito

Tifoso-latitante va a vedere la partita, la polizia lo inchioda malgrado la protezione del pubblico A margine della gara di Copa Argentina tra Lanus e General Lamadrid, è stato arrestato Kevin Torres tifoso e pericolosissimo latitante a capo di una delle gang più spietate della periferia di Buenos Aires. Con una rocambolesca sequenza di eventi, tra fughe, coperture e una interminabile caccia all'uomo da parte della polizia.

A cura di Alessio Pediglieri

Il tifoso e latitante Kevin Torres arrestato a margine della partita di Copa Argentina, nascosto nello stadio

Kevin Torres, capo di una gang di malavitosi con precedenti penali che comprendevano rapimenti, effrazioni, furti con scasso e rapine a mano armata, è stato arrestato dopo quasi due anni di latitanza, per aver deciso di assistere alla partita tra il Lanus e il General Lamadrid di Copa Argentina. Individuato all'ingresso dello stadio è riuscito a nascondersi tra i tifosi per tutta la durata del match ma a tribune vuote, la polizia ha battuto a tappeto l'impianto, trovandolo. Malgrado molti spettatori avessero testimoniato, mentendo, di averlo visto scavalcare una recinzione.

Una storia che rasenta l'assurdo e che ha visto protagonista un tifoso-latitante per anni ricercato dalle forze dell'ordine e infine arrestato a causa di una partita di pallone. Non senza colpi di scena degne di un film poliziesco perché Torres ha provato in tutti i modi a sfuggire alla legge, aiutato anche dagli stessi tifosi presenti sugli spalti. Tutto è nato quando ai tornelli dello stadio è stato riconosciuto da alcuni addetti alla sicurezza che hanno lanciato l'allarme, provando ad arrestarlo, invano. "Il terrore di Mitre" – com'è conosciuto Torres – ha affrontato alcuni poliziotti ed è riuscito a entrare mischiandosi tra la folla, approfittando dell'imminente inizio della partita.

La polizia non ha potuto fare più nulla: per evitare incidenti e scontri gli agenti hanno preferito attendere i 90 minuti per intervenire, ma quando è iniziato il deflusso degli spettatori attraverso un massiccio cordone di agenti fuori dallo stadio, di Torres nessuna traccia. Diversi poliziotti sono entrati sugli spalti, interrogando i tifosi che hanno riferito come l'uomo avesse scavalcato un muro di cinta approfittando della confusione per scappare. La sicurezza ha provveduto immediatamente ad una ricerca attorno allo stadio ma senza trovare nessuno.

Era tutto falso. Come estremo tentativo finale gli agenti hanno deciso di battere a tappeto lo stadio oramai deserto. Dopo qualche ora hanno trovato Torres: era nascosto dietro una cisterna dell'impianto, in attesa che calasse la notte nella speranza di proseguire la latitanza. Per la cronaca, la partita di Coppa Argentina è stata dominata dai padroni di casa con il Lanus che ha vinto sul General Lamadrid 4-0.