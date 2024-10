video suggerito

Tifoso dello Sporting scoppia in lacrime alla domanda su Amorim: la giornalista blocca l’intervista Ruben Amorim sta per lasciare lo Sporting Lisbona per diventare nuovo allenatore del Manchester United. Un anziano tifoso della squadra portoghese non riesce a trattenere le lacrime in diretta tv alla domanda sull’addio del tecnico portoghese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ruben Amorim è ormai pronto a diventare il nuovo allenatore del Manchester United al posto dell'esonerato Ten Hag. I Red Devils sono andati dritti sul tecnico 39enne portoghese in grado di far giocare molto bene il suo Sporting Lisbona valorizzando soprattutto la qualità dei giovani a disposizione. Un fattore determinante questo per portare il club inglese alla sua scelta in virtù del progetto ‘verde' che lo stesso United sta cercando di imporre sempre di più in questi anni. Ebbene gli inglesi hanno inviati emissari a Lisbona per chiudere l’accordo stasera.

Proprio nella serata di oggi però si gioca anche Sporting-Nacional di Coppa di Lega che si appresta ad essere a tutti gli effetti l’ultima partita di Amorim sulla panchina dei Lions. E per questo all'esterno dello stadio le telecamere dell’emittente SIC Notícias hanno provato a intercettare qualche sostenitore dello Sporting per conoscere lo stato d'animo attuale dopo il comunciato del club portoghese proprio sull'addio al proprio allenatore. Una giornalista ha provato a chiederlo a un anziano tifoso che però in diretta non è riuscito a nascondere le lacrime.

Lo storico tifoso dello Sporting ha ascoltato la domanda della giornalista con educazione e rispetto ma poi al momento della risposta si è bloccato, non riusciva a dire più una parola. Dai suoi occhi sono uscite immediatamente le lacrime che fanno capire davvero quanto sia stato importante Amorim per lo Sporting Lisbona. Il legame tra la tifoseria e l'allenatore è dunque enorme e la reazione emotiva del tifoso rende perfettamente l'idea. La giornalista a quel punto, vedendo la reazione, deve fermare l'intervista. Si blocca e gli mette una mano sulla spalla.

Leggi anche Thiago Motta ferma una domanda sulla Juve in conferenza: ha sentito qualcosa che non gli piace

La reazione dei tifosi al commovente video del tifoso

Cerca di consolarlo, condividendo il suo stato d'animo che racchiude un po' quello di tutta la tifoseria dello Sporting Lisbona. "Che cosa bellissima! – scrive qualcuno sui social in risposta al video emozionante di questo tifoso -. Voglio dare a questo signore un grande abbraccio!". Altri sostenitori invece cercando di prenderla con filosofia cercando di accettare una condizione che di certo lo Sporting non poteva rifiutare dato che lo United ha pagato la clausola rescissoria per l'allenatore da 10 milioni di euro: "Amorim è entrato nel club più grande del mondo".