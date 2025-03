video suggerito

Bernardo Silva sfida i giornalisti dopo una domanda sul City: "Quali giocatori? Fate i nomi" Berbardo Silva si sfoga dopo la domanda di un giornalista in conferenza stampa: "Nelle ultime otto stagioni abbiamo vinto sei Premier League e per quattro mesi brutti siamo vecchi?"

A cura di Ada Cotugno

La stagione negativa del Manchester City ha dato voce a tante polemiche, alimentate dalle analisi sui motivi del crollo e dalle possibili soluzioni di opinionisti e tifosi. Più di qualcuno ha parlato della fine del ciclo di Guardiola che siede su quella panchina ormai da nove anni, ma l'argomento è spinosissimo per i giocatori: guai a dire che molti si avviano verso la fine della carriera, come successo a un giornalista che dopo l'ultima partita si è trovato a scontrarsi con Bernardo Silva.

Dopo la vittoria in FA Cup contro il Bournemouth in conferenza stampa si è parlato anche dei problemi del City. Qualcuno ha ipotizzato che uno dei motivi potesse essere l'invecchiamento della rosa, un concetto che ha mandato su tutte le furie il portoghese: senza giri di parole ha chiesto a giornalista di fargli i nomi dei giocatori "troppo vecchi" e ha difeso tutti gli elementi della sua rosa che stanno cercando di fare il massimo in un periodo di crisi.

Bernardo Silva se la prende con un giornalista

I commenti negativi sul City fanno imbestialire Bernardo Silva che ha sfidato i giornalisti che parlavano dell'invecchiamento della rosa. Nell'ultima conferenza stampa ha litigato con uno di loro, chiedendogli addirittura di fare i nomi di chi sarebbe arrivato alla fine del ciclo: "Quelle sono persone che non capiscono il gioco. Dimmi, quale giocatore? Dammi i nomi… Io ho trent'anni, Kovacic ha trent'anni. Non stiamo parlando di ragazzi che hanno trentasei anni".

Poi il portoghese si lascia andare a uno sfogo durissimo su tutto ciò che è stato detto contro il suo club: "Quindi abbiamo sei mesi brutti o quattro mesi brutti e dal nulla diventiamo vecchi, non siamo abbastanza bravi? Nelle ultime otto stagioni abbiamo vinto sei Premier League e per quattro mesi brutti siamo vecchi? Sono persone che non capiscono il gioco, non hanno mai giocato e probabilmente non capiscono niente di calcio".