Tifoso del Palmeiras muore cadendo da un autobus: tragedia alla vigilia della finale di Libertadores

Un tifoso del Palmeiras è morto a Lima dopo essere precipitato da un mezzo scoperto mentre raggiungeva un raduno di tifosi nelle ore precedenti alla finale di Copa Libertadores.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Un grave incidente ha colpito la tifoseria del Palmeiras alla vigilia della finale di Copa Libertadores. A Lima, dove il club brasiliano si prepara ad affrontare il Flamengo, un tifoso è morto dopo essere caduto da un autobus turistico scoperto su cui viaggiava insieme ad altri sostenitori del Verdao.

La vittima, identificata dai media locali come Caue Brunelli, 38 anni, stava percorrendo la Costa Verde, il litorale che attraversa la capitale peruviana, quando è precipitato dal mezzo nei pressi del quartiere di Barranco. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità e riportate dalle emittenti Latina e ATV, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul tetto del veicolo. Alcune testimonianze parlano anche di un possibile stato di ebbrezza o di un salto volontario, ma queste ipotesi non sono state ancora confermate ufficialmente.

Tifoso del Palmeiras muore cadendo da un autobus prima della finale di Libertadores

Il bus si è immediatamente fermato e gli amici del tifoso hanno tentato di soccorrerlo, trasportandolo d’urgenza alla clinica Maison de Santé, nel distretto di Chorrillos. I medici, però, non hanno potuto fare nulla: Brunelli è deceduto poco dopo il suo arrivo. Diversi compagni di viaggio sono rimasti al centro medico in attesa degli accertamenti e dell’arrivo delle autorità.

Nel frattempo Lima si sta riempiendo di tifosi delle due squadre brasiliane. I sostenitori del Flamengo hanno preso d’assalto la zona di Miraflores, mentre quelli del Palmeiras si sono radunati soprattutto nel vicino Barranco, trasformato in un grande punto di ritrovo verde-oro.

L’atmosfera festosa che precede la finale allo Stadio Monumental è stata improvvisamente interrotta dalla notizia della tragedia, gettando un’ombra sulla vigilia dell’appuntamento che assegnerà la Libertadores 2025.

Immagine
