video suggerito

Tifoso del Bayern inquadrato in Champions mentre assume una sostanza dal naso: ma non è cocaina Le telecamere della TV hanno inquadrato uno dei sostenitori bavaresi mentre compie un gesto sospetto. L’episodio è avvenuto durante la partita di Champions tra l’Aston Villa e il Bayern Monaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

234 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercoledì sera al Villa Park di Birmingham s'è giocato il match di Champions League vinto dall'Aston Villa sul Bayern Monaco. A destare scalpore non è stato (solo) il risultato del campo favorevole agli inglesi (1-0) ma quanto avvenuto sugli spalti, nel settore riservato ai sostenitori tedeschi. Per un attimo le telecamere della TV hanno inquadrato uno dei tifosi bavaresi mentre è intento a compiere un gesto sospetto: urla un coro d'incitamento, prende dalla tasca un astuccio, lo apre, versa una polverina che sembra di colore bianco sul dorso della mano e poi la tira su attraverso il naso. Lo stacco su quella scena dura pochi istanti: la regia, che s'è resa conto di quel momento imbarazzante, ha subito cambiato inquadratura ma la porzione di sequenza videoclip è finita ugualmente sui social divenendo virale.

La Wiesn Koks o coca della prateria che spopola all'Oktober Fest in Germania

Sono due le domande scaturite da quella situazione e hanno avuto grande risonanza in Rete. Quel tifoso s'è forse drogato in diretta assumendo sostanze stupefacenti? No, rispetto a quanto si può dedurre da quei brevi istanti proposti dalla diretta. Che cos'è quella roba che sniffa e come ha fatto a introdurla indisturbato all'interno dello stadio? Non è un prodotto chimico ma una miscela divenuta molto popolare in Germania durante l'Oktober Fest e che in gergo è conosciuta come Wiesn Koks (oppure coca della prateria). Nulla di illecito ma è una moda molto pericolosa per la superficialità con la quale viene inspirata, tralasciando ogni possibile conseguenze negativa per l'organismo.

La miscela di zucchero e mentolo dagli effetti devastanti

Non è una droga, né un cocktail sintetico, né ha effetti psicotropi: si tratta di un composto di zucchero e mentolo che viene venduto legalmente in piccole confezioni di vetro nel corso degli eventi e lascia ai consumatori una sensazione illusoria di freschezza e decongestionamento nasale. Non è un intruglio innocuo, considerati i rischi per la salute a medio termine e le ricadute nocive. Medici e specialisti in farmacologia hanno spiegato che l'inalazione di quella polvere provoca ferite nei tessuti del setto nasale e, nei casi peggiori, ulcerazioni alle vie aeree. E una volta raggiunti i polmoni, che mal tollerano queste sostanze, i danni possono essere devastanti. Non importa se lo zucchero e il mentolo sono ritenuti sicuri e legali, il problema è l'uso improprio che ne viene fatto e i pericoli per la salute.