Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni di Champions: Inzaghi con Lautaro-Thuram, Müller titolare Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter: queste le scelte di Simone Inzaghi e Vincent Kompany per la gara d'andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si appresta ad affrontare il Bayern Monaco per la partita d'andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025. Il primo round di un test delicatissimo per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che di fronte avranno la corazzata di Vincent Kompany che sta dominando la Bundesliga ma che nelle ultime settimane ha perso qualche pedina importante.

I bavaresi non avranno a disposizione Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala: una situazione che nessuno si sarebbe mai aspettato ma il Bayern sta confermando la sua forza anche senza calciatori fortissimi. Anche l'Inter si presenta a questo doppio confronto con due defezioni importanti come quelle di Dumfries e Zielinski. Saranno convocati Bastoni e Dimarco.

Quella tra nerazzurri e bavaresi è una sfida storica in Europa, con 9 precedenti tra cui spicca la finale del 2010 vinta dall'Inter a Madrid. Il bilancio è: 3 vittorie per l’Inter, 5 per il Bayern Monaco, un pareggio, 9 gol nerazzurri e 13 del Bayern. Negli ultimi due incroci, datati 2022, i tedeschi hanno vinto per 2-0 sia all'andata che al ritorno: a Monaco segnarono Pavard (oggi nerazzurro) e Choupo-Moting mentre a Milano decisero Sané e un'autorete di D'Ambrosio.

Inter, le scelte di Inzaghi per i quarti di Champions League

Bastoni è disponibile e comporrà la difesa con l'ex Pavard e Acerbi. Torna Barella titolare a centrocampo. Dimarco è con la squadra ma si è allenato a parte: se non ce la fa, tocca a Carlos Augusto. In attacco nessun dubbio: Thuram e Lautarom con Arnautovic unica alternativa vista l'assenza di Taremi e Correa fuori lista.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Bayern Monaco, la probabile formazione di Kompany

Le tante assenze non permettono a Vincent Kompany di avere a disposizione molte pedine importanti. L'allenatore dei bavaresi ha un unico dubbio sulla sinistra difensiva tra Guerreiro o Stanisic. Kimmich e Goretzka in mezzo al campo con Olise, Müller e Sané sulla trequarti a supporto di Harry Kane. In porta Urbig.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic/Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.