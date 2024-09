Tifosi dell’Athletic lasciati senza maglia per strada: ultras della Roma a caccia per le vie di Trastevere

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Vigilia non proprio tranquilla quella di Roma-Athletic Club, partita valida per il primo turno dell'Europa League 2024-2025. Alcuni tifosi del club basco hanno vissuto momenti poco felici e sono stati lasciati senza maglia per strada da ultras della squadra giallorossa, che hanno fatto partire una vera e propria caccia nei confronti dei supporter avversari per le vie di Trastevere

Sembrava una serata qualsiasi quella di mercoledì nella capitale italiana, con migliaia di turisti in giro o seduti nei tanti ristoranti per gustare la cucina italiana. Purtroppo gruppi persone appartenenti agli ultras della Roma hanno fatto partire una caccia al tifoso dell'Athletic per le strade del quartiere di Trastevere e la serata è diventata tutt'altro che piacevole.

A riportare questa notizia è il giornale basco DEIA.

Tifosi dell'Athletic lasciati senza maglia per strada degli ultras della Roma

Per la partita sono attesi più di 2.500 tifosi a sostenere la squadra di Bilbao sugli spalti dello stadio Olimpico ma alcuni hanno anticipato l'arrivo per visitare la città e si è pentito di essere andato in giro per le vie della Città Eterna con la maglia della sua squadra dl cuore.

Due gruppi di 15-20 persone vestiti interamente di nero, alcuni di loro con il volto semicoperto e altri che indossavano caschi da motociclista, sono andati in giro in cerca dei supporter dell'Atheltic e hanno fatto togliere le maglie ad alcuni tifosi, lasciandoli nudi per le strade di Roma.

Una situazione a dir poco incresciosa per chi aveva deciso di spostarsi con qualche ora d'anticipo per visitare le bellezze della capitale italiana e poi vedere la partita della propria squadra.

Come riporta sempre DEIA, i tifosi dell'Athletic arrivati della giornata di ieri non erano appartenenti a gruppi organizzati ma si trattava soprattutto di famiglie, con ragazzi e ragazze al seguito, che si sono ritrovati in questa triste situazione.