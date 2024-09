video suggerito

Roma-Athletic Bilbao, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Roma fa il suo debutto in Europa League iniziando il suo torneo nel girone unico che caratterizza il nuovo format. I giallorossi sfideranno l'Athletic Bilbao all'Olimpico oggi, giovedì 26 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma fa il suo debutto in Europa League iniziando il suo torneo nel girone unico che caratterizza il nuovo format. I giallorossi sfideranno l'Athletic Bilbao all'Olimpico oggi, giovedì 26 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. La squadra di Ivan Juric, che ha preso da poco in mano i capitolini dopo l'esonero a sorpresa di De Rossi, potrebbe essere leggermente diversa da quella vista contro l'Udinese nel 3-0 rifilato ai friulani. Contro la squadra allenata da Valverde la Roma andrà dunque a caccia dei primi tre punti sperando nella qualificazione.

Dopo la sfida contro gli spagnoli la Roma se la vedrà poi contro Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar ed Eintracht Francoforte. I giallorossi potrebbero schierare in formazione giocatori che hanno trovato poco spazio in questo momento ma che puntano a una maglia da titolare molto presto. In difesa infatti può debuttare Hummels mentre in attacco spazio a Soulé e Baldanzi con Kone che torna in mediana. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Roma-Athletic Bilbao

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 26 settembre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Europa League 2024-2025, 1a giornata

A che ora e dove vedere Roma-Athletic Bilbao in diretta TV: la partita non è in chiaro

Il debutto della Roma contro l'Athletic Bilbao prenderà il via all'Olimpico alle ore 21:00. La partita non sarà trasmessa in chiaro ma solo su Sky e quindi riservata a tutti gli abbonati. Il match tra la squadra di Juric e quella di Valverde sarà trasmessa nello specifico sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La telecronaca del match è affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Europa League, Roma-Athletic Bilbao dove vederla in diretta streaming

La sfida tra la Roma e l'Athletic Bilbao si potrà inoltre seguire anche in diretta streaming. Tutti gli abbonati Sky dovranno infatti scaricare l'app Sky Go sui dispostivi mobile per non perdere neanche un minuto della partita dell'Olimpico. Il match si potrà vedere pure su NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Athletic Bilbao

Le formazioni che potrebbero mandare in campo Juric e Valverde. Roma con Soulé e Baldanzi alle spalle di Dovbyk. Hummels può essere la novità in difesa. Tra le fila degli spagnoli invece alle spalle di Djalo unica punta potrebbero agire Williams, Gomez e Berenguer.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Padilla; Berchiche, Vivian, Nunez, Gorosabel; Vesga, Ruiz de Galarreta; Williams, Gomez, Berenguer; Djalo. All. Valverde.