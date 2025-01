video suggerito

Thuram infortunato prima della finale di Supercoppa, l'Inter ha 3 soluzioni in attacco L'attaccante francese ha riportato "una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra", quasi impossibile sia in campo lunedì sera per la finale contro il Milan a Riyad. Inzaghi ha 3 alternative per trovare la punta da affiancare a Lautaro.

L'infortunio muscolare di Marcus Thuram non è grave ma fa sì da lasciarlo dietro le quinte in occasione della finale di Supercoppa italiana con il Milan in programma lunedì sera. L'Inter non può né vuole rischiare l'attaccante in previsione di una fase della stagione molto delicata, considerato il calendario fitto d'impegni tra campionato e Champions.

Dalla Supercoppa alla Champions, il tour de force di gennaio

Al rientro in Italia, infatti, i nerazzurri disputeranno domenica 12 gennaio il turno di Serie A a Venezia, mercoledì 15 recupereranno la gara col Bologna ricollocata in calendario tenendo conto dell'appuntamento in Medio Oriente e il 19 ospiteranno l'Empoli a San Siro. Tre giorni dopo (il 22 gennaio) c'è l'incontro di Coppa con lo Sparta Praga da vincere a tutti i costi per restare in corsa qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Quanto tempo dovrà star fuori e quali gare salterà il francese

Allo stato dei fatti, Inzaghi dovrebbe fare a meno di lui solo nel derby in Arabia Saudita ma le sue condizioni – come si apprende dal comunicato della società – saranno valutate di volta in volta. Gli esami strumentali a cui il calciatore s'è sottoposto a Riyad hanno evidenziato "una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra", diagnosi che rende praticamente impossibile vederlo in campo nella sfida di lunedì sera che vale il primo trofeo della stagione. Il campanello d'allarme era scattato alla fine del primo tempo della semifinale contro l'Atalanta di giovedì scorso, quando Thuram uscì dai giochi all'intervallo.

Chi prende il posto di Thuram con l'Atalanta: le soluzioni sono 3

La domanda adesso è: chi prenderà il suo posto al fianco di Lautaro Martinez? La scelta può ricadere su tre alternative: Taremi (che aveva sostituito Thuram proprio nella gara contro la ‘Dea'), Arnautovic oppure Correa (le cui quotazioni sono salite in queste ore). Tutte candidature plausibili per Inzaghi.

Allarme rientrato, invece, per Bastoni, uscito affaticato nel secondo tempo contro l'Atalanta e sostituito da Carlos Augusto. Nulla di preoccupante per il difensore, che era stato richiamato in panchina in via del tutto precauzionale: ha già recuperato e nel derby sarà regolarmente al centro del pacchetto arretrato.