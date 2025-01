video suggerito

Quando si gioca Inter-Milan finale della Supercoppa Italiana 2024, data e orario della partita Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana è in programma lunedì 6 gennaio alle ore 20 a Riyadh in Arabia Saudita. Tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Inter-Milan è la finale della Supercoppa italiana. L'ultimo atto del torneo è in programma lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alle 20 ora italiana a Riyadh in Arabia Saudita. L'Inter dopo la vittoria in semifinale sull'Atalanta spera di conquistare il suo nono trofeo ed eguagliare la Juventus che attualmente guida l'albo d'oro con 9 successi. I bianconeri resteranno a guardare dopo l'eliminazione arrivata per mano del Milan con una rimonta incredibile orchestrata in 4 minuti.

Il regolamento della finale di Supercoppa è noto da tempo: in caso di parità al 90′ non ci saranno i supplementari ma direttamente i calci di rigore. Il derby Inter-Milan sarà trasmesso in TV in chiaro su Canale 5 con diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla finale della Supercoppa italiana

Inter-Milan finale di Supercoppa italiana, quando si gioca: data e orario

La finale di Supercoppa italiana tra l'Inter e Milan è in programma lunedì 6 gennaio, ovvero il giorno dell'Epifania. Il derby che assegnerà il trofeo è in programma alle 20 ora italiana, e si disputerà nella cornice dello stadio Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in Arabia Saudita. La speranza degli organizzatori è che dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'impianto da 26mila posti a sedere possa essere pieno per il prestigioso evento che merita una cornice di pubblico e tifosi all'altezza.

Dove vedere la finale di Supercoppa italiana Inter-Milan in tv e streaming

Dove vedere in TV la finale di Supercoppa italiana? La partita tra Inter e Juve/Milan si potrà seguire in televisione in chiaro su Canale 5 come tutte quelle del torneo. Diretta a partire dalle 19:30 con il pre-partita, e a seguire cerimonia di premiazione e post-partita. Streaming gratuito anche su dispositivi portatili come smartphone e tablet e computer sul sito di Infinity, o su Mediaset Play, senza necessità di abbonamenti.