video suggerito

L’Inter e Lautaro mettono pressione all’Atalanta e al Napoli: 3-0 al Cagliari e aggancio al primo posto L’Inter chiama, Atalanta e Napoli rispondono? La squadra campione d’Italia in carica vince in casa del Cagliari con un netto 3-0 grazie alle reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

66 CONDIVISIONI condividi chiudi

L‘Inter chiama, Atalanta e Napoli rispondono? La squadra campione d'Italia in carica vince l'ultima gara del 2024 in casa del Cagliari con un netto 3-0 grazie alle reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Partita mai in discussione per i nerazzurri che, dopo aver sfiorato il vantaggio nei primi 45′, sono riusciti a sbloccare la sfida e prendersi 3 punti fondamentali per il cammino in campionato.

La squadra di Simone Inzaghi ha cercato il gol sfruttando diverse situazioni e giocate ‘classiche' mentre i ragazzi di Davide Nicola, dopo aver tenuto il campo nella prima parte, sono mancati in concentrazione e ‘misure' nella ripresa.

Bastoni apre i giochi, Lautaro si sblocca: Calha chiude il match

All'inizio della ripresa i nerazzurri riescono a sbloccare la gara dell'Unipol Domus con Alessandro Bastoni, che di testa ha scavalcato Scuffett con un pallonetto e ha infilato la palla in rete su cross alto di Barella. Il difensore ha realizzato un gol e fornito quattro assist in questo campionato, registrando così il proprio record personale di partecipazioni attive in una stagione di Serie A (cinque).

Leggi anche Mina scatena una guerra di nervi con Lautaro in Cagliari-Inter: prima del gol il tentato morso

Pochi minuti più tardi è arrivato il raddoppio dell'Inter, sempre su iniziativa di Nicolò Barella. Il numero 23 crossa dalla destra e trova Lautaro Martinez a centro area: da pochi passi il numero 10 si coordina e batte il portiere del Cagliari. Il Toro ha segnato 10 reti in 10 sfide contro il Cagliari in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A: nessun giocatore dell’Inter ha mai realizzato altrettanti gol contro il Cagliari nella competizione (superato Roberto Boninsegna a quota nove).

Nel finale i campioni d'Italia in carica usufruiscono anche di un calcio di rigore per un fallo di mano di Wieteska, che anticipa tutti col braccio largo su azione d'angolo: Hakan Calhanoglu non sbaglia, destro incrociato e palla in rete.

Il tabellino di Cagliari-Inter

RETI: 53′ Bastoni, 71′ Lautaro, 79′ Calhanoglu.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina (45′ Wieteska), Luperto, Obert (58′ Marin); Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano (58′ Pavoletti), Augello; Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri; Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Palomino, Azzi, Kingstone, Azzi. Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (73′ Zielinski), Calhanoglu (80′ Frattesi), Mkhitaryan (80′ Asllani), Dimarco (Carlos Augusto); L. Martinez, Thuram (79′ Taremi). A disposizione: J. Martinez, Calligaris; Arnautovic, Correa, Buchanan, Palacios, Aidoo, Motta. Allenatore: Simone Inzaghi

ARBITRO: Giua.