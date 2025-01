video suggerito

Dumfries è super a Riyad, l’Inter vola in finale della Supercoppa Italiana: Atalanta battuta 2-0 L’Inter vola in finale della Supercoppa Italiana 2024 battendo per 2-0 l’Atalanta. Decide una doppietta di Dumfries, che si regala una serata da favola a Riyad. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter vola in finale della Supercoppa Italiana 2024 battendo per 2-0 l'Atalanta all'Al -Awwal Park di Riyad. In uno stadio mezzo vuoto e in un clima surreale, la doppietta di Dumfries ha regalato alla squadra campione d'Italia in carica il pass per l'ultimo atto della Final Four.

La Beneamata ha vinto cinque partite di fila senza subire gol in tutte le competizioni per la quarta volta nella sua storia (dal 1929/30), la prima dal periodo tra novembre e dicembre 2007 (sei in quel caso): a riportare il dato è Opta.

Partenza subito di buon ritmo e a Riyad tra le squadre di Inzaghi e Gasperini. Carnesecchi si è fatto notare per gli interventi su Lautaro e Dimarco ma l'opportunità più importante è di Scalvini, che non è riuscito ad angolare un colpo di testa dall'area piccola. Col passare dei minuti il ritmo è calato ma le due squadre hanno dato sempre impressione di essere in grado di poter far male all'avversaria.

Super Dumfries a Riyad: doppietta all'Atalanta, Inter in finale

Nell'intervallo l'Inter ha sostituito Marcus Thuram in maniera precauzionale a causa di un leggero affaticamento all'adduttore sinistro. Al suo posto Inzaghi ha inserito Taremi.

I campioni d'Italia in carica nel giro di pochi minuti riescono a portare la gara su binari sicuri grazie a Denzel Dumfries, che firma la doppietta decisiva del match di Riyad. Al 49′ l'olandese conclude in rovesciata dopo una torre di Bisseck sugli sviluppi di un corner e poco dopo l'ora di gioco con un destro forte e preciso, in seguito ad una ripartenza veloce, manda la palla in rete dopo averla fatta battere sotto la traversa.

Secondo Opta, Dumfries è il 5° giocatore olandese a segnare in Supercoppa dopo Frank Rijkaard, Marco Van Basten (due volte), Ruud Gullit e Wesley Sneijder.

Al 72′ l'Atalanta aveva accorciato le distanze con Ederson, nonostante il salvataggio tentato sulla linea da Dimarco, ma è il VAR ha annullato tutto a causa di un fuorigioco di De Ketelaere sul secondo tocco. Nel finale è Sommer a chiudere la porta a Djimsiti e Lookman.

L'Inter sfiderà la vincente dell'altra semifinale, che vedrà di fronte Milan e Juventus. La finale si giocherà il 6 gennaio 2025 sempre all'Al-Awwal Park.

Il tabellino di Inter-Atalanta

RETI: 49′ e 61′ Dumfries.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni (67′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (67′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (46′ Taremi), Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (68′ Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Scalvini (62′ Djimsiti), Ruggeri (56′ Ederson); Brescianini, Samardzic (56′ Lookman); Zaniolo (56′ De Ketelaere). Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Daniele Chiffi.