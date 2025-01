video suggerito

Per Inter-Atalanta di Supercoppa tribune mezze vuote: solo 4 mila spettatori al fischio d’inizio Inter-Atalanta inizia con le tribune mezze vuote: la prima semifinale di Supercoppa Italiana parte con soltanto 4 mila spettatori al fischio d’inizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Due angolazioni dello stadio di Riyad all'inizio e durante la partita.

Tribune mezze vuote per la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta: il dato ufficiale dell'affluenza di pubblico allo stadio di Riyadh per la partita tra le squadre di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini è di 16.896 biglietti venduti sui 26.100 posti disponibili dell'Al-Awwal Park.

Non un grandissimo risultato, che sembrava ancora peggiore al fischio d'inizio quando all'interno dell'impianto c'erano solo 4 mila spettatori. Quando Inter e Atalanta iniziavano a lottare in campo, secondo i dati ufficiali, circa 12 mila sostenitori erano ancora fuori dallo stadio. Il silenzio che si respirava nei primi minuti della sfida è stato qualcosa di suerreale.

Anche nel video pubblicato dall'Inter sul suo profilo di X per la seconda rete di Dumfries si nota come ci sia una parte di stadio completamente vuota a destra della tribuna principale e delle panchine.

Si parla spesso di queste operazioni come una crescita del marchio Serie A ma spesso sembrano fatte solo per le entrate economiche che portano alla Lega e club. Senza contare tutte le difficoltà che hanno i tifosi per seguire, eventualmente, la loro squadra del cuore in un appuntamento importante come quello della Supercoppa.

Non è la prima volta che si verifica una situazione simile, visto che lo scorso anno la semifinale tra Napoli e Fiorentina venne seguita allo stadio di Riyad da meno di diecimila spettatori: in quell'occasione erano ancora più evidenti i buchi sugli spalti.

Sold-out per Juventus-Milan, la seconda semifinale

Tutt'altro clima ci sarà domani per Juventus–Milan, la seconda semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana. Bianconeri e rossoneri sono i club più seguiti in Arabia Saudita e da giorni non si trovano più biglietti per la partita tra le squadre di Thiago Motta e Sergio Conceiçao.