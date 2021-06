Era ufficioso da più di una settimana, ora è anche ufficiale. Thomas Tuchel ha rinnovato con il Chelsea fino al 2024. Resterà sulla panchina dei Blues per altre tre stagioni, prolungando di due anni l'accordo originale, che prevedeva la scadenza nel 2022. In carica dalla fine di gennaio, l'ex allenatore del PSG ha portato il club di Londra sul tetto d'Europa per la seconda volta nella sua storia, oltre ad aver rimontato fino al quarto posto in Premier League e aver raggiunto una finale di FA Cup, persa contro il Leicester. In 30 partite sulla panchina del Chelsea, il tedesco ha conquistato 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, subendo appena 16 gol. La società di Roman Abramovich ha riconosciuto il grande lavoro effettuato a Tuchel e ha annunciato il prolungamento del suo contratto sul proprio sito ufficiale:

Il Chelsea Football Club è molto felice di confermare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del club.

Le parole di Thomas Tuchel e di Marina Granovskaia

Grande soddisfazione per l'ex tecnico del Borussia Dortmund, che si dice pronto per iniziare una nuova stagione, con la speranza di raggiungere gli stessi successi ottenuti nel suo primo anno sulle rive del Tamigi:

Non riesco a immaginare un'occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per quest'esperienza e molto felice di far parte della famiglia del Chelsea. C'è molto altro in arrivo e attendiamo impazienti i nostri prossimi passi con ambizione e molte aspettative.

Felice del rinnovo di contratto del tecnico campione d'Europa anche Marina Granovskaia, amministratrice delegata del Chelsea e braccio destro del proprietario Roman Abramovich: