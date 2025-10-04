Calcio
Thomas Muller raggiunge i 300 gol in carriera e non riesce a crederci: “Hai contato pure gli allenamenti?”

Thomas Müller ha firmato l’ennesimo record della sua carriera: il calciatore tedesco ha segnato il gol numero 300 ma non riesce a crederci.
A cura di Vito Lamorte
Thomas Müller ha firmato l'ennesimo record della sua carriera: ha segnato il 300° gol da professionista. Il calciatore tedesco ha fatto gol nella vittoria per 4-2 dei Vancouver Whitecaps contro il Vancouver FC nella finale della Coppa del Canada 2025. Dopo il match un membro della delegazione del club gli ha portato una torta per festeggiare e lui non riusciva a crederci: "Hai contato pure gli allenamenti?".

Con questo successo, Müller diventa il calciatore tedesco più vincente di sempre, raggiungendo quota 35 trofei e superando Toni Kroos (fermo a 34). Il trionfo ha inoltre garantito ai Whitecaps un posto nella Concacaf Champions Cup 2026, confermando il loro ruolo da protagonisti assoluti del calcio nordamericano.

Muller raggiunge i 300 gol in carriera e non riesce a crederci

Nel corso della finale, il numero 13 tedesco ha prima servito l’assist per il vantaggio di Ali Ahmed e poi, con grande freddezza, ha trasformato dal dischetto il rigore che ha sancito il suo storico 300° centro. Un gol che ha infiammato lo stadio e ribadito la sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

A fine partita, Müller ha messo il gruppo davanti ai record personali: "Oggi conta più il titolo che il mio traguardo individuale. I numeri sono belli, ma quello che mi gratifica davvero è la connessione con i compagni e il sostegno dei tifosi. Voglio solo godermi la festa con la squadra".

Con questa vittoria, i Vancouver Whitecaps si confermano campioni del Canada per la quarta stagione consecutiva, consolidando il loro dominio e puntando ora a lasciare il segno anche sul palcoscenico internazionale.

Thomas Muller ha rilasciato una dichiarazione alla Bild in merito al numero dei titoli: "Più che calciatore di successo direi che sono un accaparratore di titoli. La questione è sempre la solita: come si valutano questi titoli? Per esempio, io ho vinto più campionati mentre Kroos ha vinto più Champions League. Le statistiche sono una bella cosa ma niente di più". 

