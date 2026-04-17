Il business redditizio di Thomas Müller oltre il calcio: vende il seme di cavalli sportivi

Thomas Muller non è più solo un calciatore ma un ricco imprenditore che è riuscito a costruire un giro d'affari importante e una carriera parallela fatta di investimenti e business lontani dal mondo del pallone, che gli ha riservato grandissime soddisfazioni tra le fila del Bayern Monaco e della Germania. A 36 anni l'attaccante tedesco gioca ancora, indossa la maglia dei Vancouver Whitecaps (in Major League Soccer), ma si occupa – e con profitto – anche di altro: noleggio di jet privati e mercato della riproduzione di cavalli sportivi sono gli ambiti ai quali s'è dedicato spingendosi oltre la cerchia dei contratti di sponsorizzazione legati allo sport e ad attività collaterali, coniugando acume finanziario e interessi personali.

La passione per i cavalli trasformata in business

Uno degli aspetti meno noti della sua attività imprenditoriale riguarda il mondo dell'equitazione. Müller, insieme alla moglie Lisa, condivide da tempo una forte passione per i cavalli, in particolare per l'allevamento e le competizioni di alto livello. Il cavallo Checker 47, di proprietà di Müller, ha vinto l'oro nel salto ostacoli alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La consorte, fantina professionista, ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di questo ramo d'azienda: la sua competenza ha permesso alla coppia di muoversi con maggiore sicurezza in un'area del business complessa e altamente specializzata.

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La coppia s'è ritagliata uno spazio rilevante nel settore della riproduzione equina, un mercato molto diffuso nell'equitazione professionistica e capace di generare profitti importanti. Gli esemplari legati alla scuderia di Muller vantano linee genetiche di alto livello e per questo possono avere un valore estremamente elevato: ogni dose di seme destinata alla riproduzione può raggiungere cifre molto alte.

Gli affari legati anche al noleggio di jet privati

Segui soldi… la pista di affari porta anche a un'altra branca di attività imprenditoriali nelle quali è direttamente coinvolto Muller. Uno dei settori più rilevanti che ha scelto per diversificare gli investimenti è quello del noleggio di jet privati. Il calciatore ha quote di partecipazione in un'azienda che gestisce servizi di aviazione per clienti esclusivi, un mercato in crescita tra imprenditori e persone facoltose che amano il lusso e la comodità di potersi spostare da un capo all'altro del mondo a bordo di voli privati ed esclusivi.