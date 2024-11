Thiago Motta vuole Ferguson alla Juve, Giuntoli studia un nuovo centrocampo: via Fagioli e Douglas Luiz

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Juventus potrebbe essere una della squadre più attive in vista del mercato di gennaio. Gli infortuni di Bremer e Cabal porteranno i bianconeri ad agire sicuramente in difesa e poi c'è l'attacco, che ha bisogno di alternative a Vlahovic. Cristiano Giuntoli, però, starebbe valutando anche delle possibilità a centrocampo.

Nelle scorse ore si è parlato molto di un Fagioli in via d'uscita per poter finanziare i colpi in entrata ma sul piede di partenza ci sarebbe anche Douglas Luiz, che non ha convinto e potrebbe tornare in Premier League. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Lewis Ferguson del Bologna, che è rientrato dal grave infortunio e proprio con Thiago Motta nella passata stagione fu una delle rivelazioni del campionato.

Thiago Motta vuole Ferguson alla Juventus

Il nome di Lewis Ferguson non è una novità per il taccuino della Juventus e Thiago Motta sarebbe felicissimo di avere nuovamente a disposizione il calciatore che lo scorso anno fece cambiare volto al Bologna con la sua ottima capacità di fare entrambe le fasi.

Il calciatore scozzese è rientrato da poco e sta trovando il ritmo partita: il tecnico della Juventus lo conosce bene e non sarebbe molto difficile inserirlo nella squadra anche a stagione in corso ma Giuntoli si muoverà concretamente solo se ci saranno uscite a centrocampo.

Fagioli e Douglas Luiz in uscita: cosa può accadere

I nomi in uscita a centrocampo sono quelli di Fagioli e Douglas Luiz; ma si tratta di due situazioni molto diverse. Il centrocampista della Nazionale Italiana è sceso nelle gerarchie e ha trovato sempre meno spazio. Il centrocampista di Piacenza ha giocato circa il 40% dei minuti a sua disposizione ma non sembra essere un elemento fondamentale della rosa, visto che Locatelli è il titolare inamovibile. Sulle sue tracce ci sarebbero il Marsiglia e il Napoli.

Douglas Luiz era attesissimo ma il suo impatto con la Serie A non è stato positivo: oltre a tante panchine ed errori grossolani, il brasiliano ha dovuto fare i conti con problemi fisici che lo tengono fuori da ormai più di un mese. Per l'ex Aston Villa sarebbero alla finestra alcuni club della Premier League ma appare molto più difficile la sua uscita rispetto a quella di Fagioli, visto il suo peso a bilancio ancora alto e un ingaggio superiore a quello del compagno.