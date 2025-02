Thiago Motta si è confrontato con la Juve e va avanti per la sua strada: “Il gruppo ha capito”

video suggerito

La Juventus e Thiago Motta ripartono da Cagliari dopo la cocente delusione in Champions contro il PSV. L'allenatore in conferenza stampa ha parlato del confronto avuto con il gruppo, e dell'intenzione di andare avanti per la propria strada nonostante le critiche. Molto deciso il mister convinto anche del fatto che tutti siano consapevoli del percorso necessario per migliorarsi. L'obiettivo è quello di iniziare già in Sardegna.

Thiago Motta in conferenza prima di Cagliari-Juventus

Il PSV rappresenta il passato per la Juventus dunque che deve voltare pagina in fretta. Lo sa bene Thiago Motta che ha parlato a lungo con la squadra prima di intervenire in conferenza stampa: "Il gruppo ha capito quale strada seguire, contro il PSV abbiamo dato il massimo che potevamo dare in quel momento lì con tutte le varianti che esistono nel calcio. I ragazzi sanno quello che vogliamo ottenere: sono intelligenti e capaci, poi alle volte l’avversario dimostra di essere superiore. Parliamo tutti i giorni, ci confrontiamo, mantenendo chiara la strada da seguire".

Le critiche alla Juventus dopo il PSV

Bisognerà trasformare la delusione della Champions in energia positiva, ritrovando dunque unità d'intenti dopo le dichiarazioni un po' divergenti dei giorni scorsi: "La comunicazione mia e dei giocatori è la stessa: facciamo autocritica tutti i giorni, sia io che la squadra. La delusione è diffusa perché pensavamo di arrivare agli ottavi di Champions League: in campo però il PSV ha fatto meglio di noi". Per questo nessun compromesso da parte di Motta con la voglia di portare avanti le sue idee, pur facendo autocritica: "Faccio sempre autocritica, non ho bisogno di una sconfitta per ragionare sulle mie scelte. Poi accetto l’opinione di tutti, ma proseguo lungo la mia strada perché sono convinto che questo sia il percorso giusto da seguire".

In cosa deve migliorare la Juve per Thiago Motta

Senza andare troppo lontano, qual è dunque l'obiettivo della Juventus a cominciare da Cagliari? Idee chiare di Thiago Motta: "Il nostro obiettivo è capire quali siano le soluzioni migliori nel corso della partita per mettere in difficoltà l’avversario: cogliere l’occasione per arrivare alla vittoria, ci sono tantissime varianti nel calcio e non guardo solo ai dati e ai numeri. Ogni partita offre indicazioni su cosa migliorare: nell’ultima ad esempio abbiamo visto che dopo un’ora gli avversari si sono dimostrati più lucidi di noi"