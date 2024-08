Thiago Motta racconta tutta la sua stima per De Rossi: “È uno che sa andare contro le opinioni comuni”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la partita tra Juventus e Roma e ha ricordato un aneddoto che gli è rimasto nel cuore del suo rapporto con Daniele De Rossi, che siede sulla panchina giallorossa: “Daniele è uno che sa andare contro le opinioni comuni. Come è successo a me quando mi hanno dato la 10 in Nazionale, e lui andando contro tutti ha dato un giudizio diverso. Poteva non farlo, invece l'ha fatto e gli sono riconoscente sia per il compagno che è stato sia perché mi ha difeso in un momento complicato. Questo è Daniele, per questo si trova in una grande squadra come la Roma, per merito suo".

Sempre sul suo rapporto con DDR ha raccontato: “Sono passati tanti anni da quando giocavamo insieme, io e Daniele abbiamo sempre parlato di calcio, non è per caso che io sono sulla panchina di una squadra storica e lui su quella della sua squadra del cuore. Io ho fatto il mio percorso per essere qui, mi sento un privilegiato e penso anche lui, ho un atteggiamento fantastico per portare sempre più in alto la squadra”.

In merito alle difficoltà della partita con la Roma, Thiago Motta ha dichiarato: “Ci aspettiamo la miglior versione della Roma, che è forte e competitiva. Sarà una partita diversa rispetto a quella con l’Empoli e noi dobbiamo essere pronti a tutto. La Roma ha giocatori forti nei mezzi spazi che sono difficili da difendere, non solo Soulé e Dybala. Non bisogna concedere spazio. Dovbik attacca bene la profondità, dobbiamo difendere di squadra, capire il momento sia in fase offensiva che difensiva. Questo è il bello del gioco del calcio”.

La Juventus è stata la regina del mercato e l'allenatore bianconero è soddisfatto della rosa a disposizione: “Sono molto felice del mercato, sono arrivati giocatori forti e di talento in una squadra già forte. Djaló, Kostic e Arthur fanno parte della Juve e il mercato è ancora aperto. Per il resto massima concentrazione sulla Roma. I nuovi sono tutti in forma e convocabili per domani. Koop e gli altri hanno fatto un grande sforzo per arrivare in questo club, sono tutti ragazzi di talento che ci possono dare una mano”.