Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. Il club ligure ha raggiunto l'accordo con il tecnico che vanta già un'esperienza in Italia nella stagione 2018/2019 sulla panchina del Genoa. L'allenatore sostituisce Vincenzo Italiano che ha firmato poche settimane fa con la Fiorentina. "Andemo Mister", "Andemo Aquile". L'annuncio da parte dello Spezia è arrivato attraverso un video in cui si vede chiaramente Thiago Motta girato di spalle in procinto di chiudere la cereria della sua tuta marchiata Spezia.

L'ex centrocampista della nazionale italiana non aveva chiuso benissimo la sua prima esperienza in Italia sulla panchina del Genoa in Serie A. Preziosi aveva voluto concedere una chance al suo ex giocatore nella stagione 2019/2020 subentrando nel mese di ottobre prima dell'esonero a dicembre dopo sole 10 partite e 2 vittorie (1 in campionato e 1 in Coppa Italia). Ma nonostante questo, Thiago Motta ha mostrato comunque idee ed entusiasmo: tutti elementi che hanno convinto lo Spezia a puntare su di lui.

Thiago Motta ha firmato un contratto di tre anni con il club ligure a cifre in linea con il budget stabilito dalla società. Oggi è arrivata la firma sul contratto e l’ufficializzazione scacciando via tutti i pensieri allo Spezia che aveva sondato anche Marco Giampaolo, Rolando Maran ed Eugenio Corini. Ufficiale anche lo staff dell'allenatore che ha portato con sé il preparatore atletico francese Simon Colinet e il preparatore dei portieri Alfred Dossou Yovo che proviene dal Lione e con un'esperienza di 7 anni al PSG. L'italo-brasiliano, che proprio alla guida della squadra U19 del club parigino aveva fatto molto bene conquistando un secondo posto in campionato e il raggiungimento degli ottavi di finale di Youth League, sarà il secondo allenatore più giovane della Serie A, preceduto solo da Paolo Zanetti del Venezia, anch’egli 39enne ma nato il 16 dicembre.