Thiago Motta è glaciale dopo la scomoda domanda sull'addio di Danilo: lo liquida in 15 secondi Alla vigilia di Juventus-Benfica di Champions in conferenza stampa a Thiago Motta sono state chieste spiegazioni sulle parole di Danilo dopo l'addio ai bianconeri. Il tecnico bianconero è glaciale e risponde in 15 secondi.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è impegnata contro il Benfica in Champions League. Ultimo atto della fase campionato che è stata un'autentica innovazione della competizione europea a partire da questa stagione. I bianconeri dovranno vincere per lasciare accese le minime speranze di una qualificazione agli ottavi ma soprattutto dovranno evitare di sfidare subito qualche big ai playoff non essendo testa di serie. Il tecnico però oltre alla partita contro i lusitani ha anche parlato di Danilo. Non direttamente, ma rispondendo a una precisa domanda che gli è stata posta in conferenza stampa.

Il giornalista chiede all'allenatore della Juventus spiegazioni sulla reazione avuta dal club dopo aver letto e sentito Danilo parlare di "progetti fantasiosi" riferiti al nuovo corso bianconero targato Thiago Motta. Il tecnico bianconero è però impassibile e la sua reazione è piuttosto glaciale. Non si scompone Motta anche quando gli viene chiesto se ha dovuto tranquillizzare lo spogliatoio dopo le parole pronunciate dall'ex capitano proprio circa i piani della società. Thiago Motta sorprende tutti: "Faccio un grande ringraziamento pubblico a Danilo".

Danilo questa mattina in partenza per il Brasile aveva saluto la Juventus rammaricandosi di aver lasciato i bianconeri in questo modo, senza poter incontrare i tifosi allo Stadium per un'ultima volta. "Avete capito tutto" ha aggiunto poi il difensore a proposito del progetto fantasioso a cui aveva fatto riferimento parlando della Juventus attuale che ha definito poco unita e poco famiglia. Insomma, un mix di sentimenti che a suo dire sono andati in contrasto con i valori della Juventus che sono vivi da sempre nella maglia bianconera.

La risposta a distanza di Thiago Motta a Danilo

Proprio su questo tema i giornalisti in sala avrebbero voluto solleticare Thiago Motta che però è stato rigidissimo senza concedere alcuna apertura a quel quesito: "Lo ringrazio per quanto dato a questo club e a questa squadra, e gli auguro il meglio per il futuro". Questa la parte finale della risposta di Motta che in pochissimi secondi ha liquidato l'argomento Danilo che fino all'inizio di questa stagione era il capitano della Vecchia Signora. Di certo il suo addio improvviso alla Juventus farà ancora discutere.