video suggerito

Theo Hernandez deejay, Conçeicao balla e fuma con la Supercoppa: Milan scatenato negli spogliatoi Festa totale in casa Milan dopo la vittoria della Supercoppa contro l’Inter, Sergio Conçeicao e Theo Hernandez scatenati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Conceiçao letteralmente scatenato dopo il trionfo in Supercoppa. Dalle lacrime per l'eccezionale rimonta sull'Inter, arrivata dopo quella sulla Juventus, all'esplosione di gioia negli spogliatoi. Il mister portoghese si è lasciato andare ad un balletto davanti a tutta la sua squadra, con tanto di sigaro in bocca. Un feeling già forte, come se il tecnico fosse sulla panchina del Milan da tanto tempo.

Conceiçao balla negli spogliatoi con il Milan dopo la Supercoppa, Theo Hernandez dj

Come celebrare un successo quasi insperato alla vigilia, alla luce dei problemi del Milan e soprattutto del suo poco tempo a disposizione per provare a cambiare le carte in tavola? Conceiçao ha radunato tutto il gruppo rossonero negli spogliatoi, e ha dato vita al suo show. A guidare tutto un deejay d'eccezione, ovvero Theo Hernandez che, come mostrato in alcuni video circolati sui social, ha scelto la musica per il suo tecnico.

La festa del Milan dopo il trionfo sull'Inter

E così l'ex Porto che prima aveva ballato a ritmo del coro dei suoi giocatori, ha potuto dare il meglio di sé vicino alla coppa, messa da Calabria proprio al suo fianco. Gasatissimo Conceiçao, per uno spogliatoio che ribolliva di entusiasmo e felicità, con Thiaw e compagni impazziti per il loro allenatore.

Leggi anche Ibrahimovic fa un discorso vibrante al Milan dopo la Supercoppa: Conceiçao ha spaccato una TV

Dopo il balletto ecco l'urlo di gioia, con tanto di abbraccio con Hernandez che era lì al suo fianco. L'esterno francese dopo le difficoltà con Fonseca, spera di iniziare ora una nuova stagione con le premesse che sono a dir poco buone.

Proprio lui a Mediaset dopo il match ha riconosciuto così di aver trovato, con tutto il gruppo, subito buone sensazioni con il nuovo mister: "Certo è anche colpa nostra se Fonseca è andato via, e gli auguro il meglio. Con Conçeicao però in poco tempo abbiamo fatto bene". E questo successo non può che saldare la compattezza del gruppo del nuovo Milan targato Conceiçao.