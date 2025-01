video suggerito

Coincecao scoppia in lacrime dopo la vittoria della Supercoppa con il Milan: travolto dall’emozione Alla fine della partita Coincecao non riesce a trattenersi e scoppia a piangere di gioia per la vittoria della Supercoppa Italiana: non può credere all’impresa del suo Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

In sette giorni Sergio Coincecao è riuscito a compiere il suo piccolo miracolo e a vincere la Supercoppa Italiana con il Milan battendo Juventus e Inter con due rimonte incredibili. È stata una settimana molto intensa per l'allenatore che al fischio finale della partita di Riyad è scoppiato in lacrime abbracciando i suoi collaboratori, travolto da un'emozione indescrivibile che segna anche il suo grande ritorno nel calcio europeo dopo la lunga esperienza sulla panchina del Porto.

Alla fine della partita, mentre tutti festeggiavano, l'allenatore rossonero non è riuscito a trattenere le lacrime e si è mostrato alle telecamere con gli occhi rossi e l'espressione stravolta di chi non crede nell'impresa che ha appena compiuto. È bastato il suo arrivo per rivoltare la squadra e guidarla alla vittoria di un trofeo che segna l'inizio di una nuova avventura.

Il pianto di Coincecao in Supercoppa

Il fischio finale è un fischio di liberazione per il Milan che al 93′ ha messo in scena una rimonta inaspettata vincendo il suo secondo derby in questa stagione. Ma il trionfo contro l'Inter ha un sapore diverso dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane e Coincecao lo sa bene: una settimana fa è arrivato sulla panchina rossonera per risollevare una squadra in difficoltà e nel giro di due partite è riuscito a portare a casa la Supercoppa Italiana.

Un trofeo che serve anche per il morale dei rossoneri e che è arrivato nel modo più incredibile possibile. La rimonta ha stravolto tutti, a cominciare dall'allenatore che alla fine della partita non è riuscito a trattenersi e si è lasciato andare a un pianto di gioia. Occhi rossi e lacrime sul viso, il portoghese ha festeggiato così la vittoria inaspettata che si è trasformata in un uragano di grandi emozioni. Ha abbracciato il suo staff piangendo di gioia, prima di ricomporsi e andare verso il campo per continuare la serata: è il primo grande successo al Milan per lui che in una settimana sembra aver trovato la ricetta giusta per rimettere la squadra in carreggiata.