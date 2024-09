video suggerito

Theo e Leao non partecipano al cooling break in Lazio-Milan: scena surreale all'Olimpico Momento particolare in Lazio-Milan nel secondo tempo durante il time out per rinfrescarsi, con tutti i giocatori rossoneri attorno a Fonseca tranne due: Theo e Leao, appena entrati, e rimasti in disparte. Una scena che non è passata di certo inosservata.

A cura di Alessio Pediglieri

Momento surreale all'Olimpico durante il cooling break nel secondo tempo durante Lazio-Milan: mentre tutti i giocatori si riuniscono vicino alle rispettive panchine, due restano in disparte. Sono Theo Hernandez e Leao che, appena entrati in campo dopo la scelta di Fonseca di escluderli dalla formazione titolare, hanno preferito restare a margine, lontano da tecnico e dai propri compagni, sulla parte opposta del campo.

Time out per rinfrescarsi, Theo e Leao non si uniscono ai compagni da Fonseca

Momento particolare nel corso del secondo tempo durante Lazio-Milan quando al 72′ è stato chiamato il cooling break per entrambe le squadre. Tutti attorno alle proprie panchine per riprendere fiato e schiarirsi le idee per un momento che si sfrutta anche per ricevere le ultime direttive da parte dei propri allenatori. Ma mentre tutti i giocatori rossoneri sono da Fonseca, in due restano in disparte sulla linea di fondo dall'altra parte del terreno di gioco. Sono Theo e Leao che restano in attesa che la partita riprenda. Una scena che ha scatenato una marea di supposizioni e illazioni, di una possibile frattura nello spogliatoio del Milan attraverso un festo eclatante.

Perché Theo e Leao non hanno partecipato al cooling break del Milan

Ovviamente non è passata inosservata la presenza dei due giocatori separati dal resto della squadra che si è riunita qualche istante attorno a Fonseca. Proprio i due giocatori che sono stati esclusi dal tecnico nella formazione iniziale e che erano entrati poco dopo, con Leao decisivo per aver segnato il 2-2 per i rossoneri. Per tanti, la sensazione che fosse un segnale preciso ma è pur vero che i due erano entrati in campo da solo pochi istanti e avevano già ricevuto le indicazioni da parte del tecnico.

La spiegazione di Theo: "Non ne avevamo bisogno"

Theo Hernandez è intervenuto sull'argomento, caldissimo in casa Milan, sulla TV del club spiegando il proprio punto di vista. "Eravamo in campo da due minuti. Non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante: non c'è nulla contro squadra o allenatore e ora dobbiamo continuare per vincere tutti insieme"