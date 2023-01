Terry infiltrato nella curva del Chelsea: i tifosi lo scoprono e si scatenano con l’ex capitano John Terry ha deciso di seguire la partita del Chelsea in trasferta in casa del Liverpool nel settore ospiti dei Blues. I tifosi lo hanno riconosciuto e si sono scatenati con lui tra cori e selfie.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il campionato del Chelsea non è dei migliori. Rispetto agli scorsi anni in questa stagione i Blues stanno facendo sempre più fatica ad imporsi. L'esonero di Tuchel e l'avvento di Potter non hanno dato i risultati sperati ai londinesi che precipitano in classifica. Gli attuali 29 punti – a -10 dalla zona Champions – certificano le difficoltà di una squadra che non riesce a ingranare nonostante il mercato sontuoso fatto dalla società. Oggi contro il Liverpool di Klopp serviva una gara di coraggio e forza ma ad Anfield non si è andati oltre lo 0-0. Il punto non smuove più di tanto la classifica di un Chelsea che oggi aveva in curva anche un tifoso speciale: John Terry.

L'ex capitano dei Blues si è infatti recato a Liverpool scegliendo però di assistere alla gara direttamente dal settore ospiti. Una sorpresa per i sostenitori del Chelsea che inizialmente non l'avevano riconosciuto. Giubbotto pesante, capellino d'ordinanza in testa e profilo basso, proprio per non scatenare il delirio che inevitabilmente è scattato in curva una volta che l'inglese è stato riconosciuto. Lo stesso Terry attraverso i propri profili social ha condiviso il video di quel momento e divertito ha commentato quelle immagini in cui si è letteralmente lasciato andare trascinato dall'entusiasmo dei suoi ex tifosi.

"Chelsea in trasferta – scrive su Twitter – Che giornata e che bella esperienza essere in trasferta con i nostri tifosi". Terry infatti si è lasciato completamente travolgere dai tifosi che cin selfie e video hanno accompagnato e documentato quel momento. L'ex capitano del Chelsea non ha potuto fare altro che partecipare alla festa corale della tifoseria Blues. Nelle immagini diventate immediatamente virali, l'ex difensore inglese ha partecipato a cori, balli e ha gridato insieme a tutti i presenti a Liverpool. Una serata speciale che ha sorpreso gli stessi sostenitori del Chelsea straniti dalla scelta di Terry di assistere alla partita dal settore ospiti.

Terry resta ancora una figura popolare allo Stamford Bridge, dove è tornato come consulente tecnico presso il settore giovanile del club. Non è stata la gara che Terry e i tifosi del Chelsea avrebbero sperato, ma ha alleviato le preoccupazioni sulla direzione del club. L'attuale allenatore Graham Potter è stato sottoposto a crescenti pressioni negli ultimi tempi, ma è stata la partita migliore in un periodo assolutamente negativo per un Chelsea a caccia del riscatto dopo i problemi societari di un anno fa e la nuova gestione che comunque non ha di certo fatto mancare ai tifosi grandi colpi sul mercato.