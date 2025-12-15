Tensione tra Maresca e il Chelsea dopo le ultime partite: il duro sfogo diretto alla società

È passata quasi una settimana dalla sconfitta del Chelsea in casa dell'Atalanta in Champions League, eppure quella partita ha creato una spaccatura che potrebbe costare la panchina a Enzo Maresca. L'allenatore si era lamentato pubblicamente di essere rimasto solo, senza il supporto della società e dei tifosi che lo hanno abbandonato dopo il risultato negativo: lo sfogo è stato subito ritrattato, ma a Londra non si respira un clima molto sereno.

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di League Cup contro il Cardiff alcuni giornalisti hanno chiesto chiarimenti sulle sue parole ma l'italiano si è rifiutato di rispondere. "Sono state le 48 ore peggiori da quando sono qui" aveva dichiarato dopo la sconfitta di Bergamo, una frase che resta senza contesto e che in Inghilterra temono possa aver catenato un terremoto.

Cosa succede tra Maresca e il Chelsea

L'allenatore ha affermato di essere stato piuttosto chiaro nella sua ultima intervista, ma intanto le voci circolano e la sua posizione non sembra essere così salta. Si è lasciato andare alla frustrazione, lamentando una mancanza di supporto nei confronti del suo lavoro e di quello di tutta la squadra dopo dei risultati negativi tra campionato e Champions, culminati proprio con la sconfitta contro l'Atalanta. È stato lasciato solo dalla squadra ma anche dai dirigenti e nelle parole di Maresca si legge la frattura con tutto il consiglio di amministrazione.

Secondo il Sun le sue parole sono dirette proprio ai vertici dei Blues che non gli avrebbero dato la fiducia necessaria e l'appoggio per superare un periodo complesso. Maresca ha confermato di essere contento al Chelsea e in conferenza stampa ha cercato di minimizzare e di evadere le domande insistenti dei giornalisti: la questione non è stata chiarita e secondo diverse fonti vicine al club londinese la sua permanenza sulla panchina non sarebbe più così scontata proprio per via dei rapporti tesi con la società.