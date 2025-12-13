Maresca è rimasto sconvolto dalla sconfitta con l’Atalanta: “Le peggiori 48 ore da quando sono qui”

Il Chelsea ha raddrizzato la rotta vincendo contro l'Everton, un risultato che era quasi obbligato per rialzarsi dopo la rovinosa sconfitta in Champions League contro l'Atalanta. Gli inglesi sono rimasti travolti dalla rimonta della Dea ed Enzo Maresca è rimasto particolarmente colpito da quel risultato: è stato in assoluto il momento peggiore da quando è arrivato a Londra e si è sentito abbandonato dai suoi stessi tifosi. Nell'intervista post partita ha parlato anche di quello che è successo a Bergamo , spiegando perché è rimasto così colpito.

Maresca provato dall'Atalanta

È stata una partita complicata e il Chelsea non si aspettava di perdere contro i bergamaschi: è successo tutto nel secondo tempo, con la rimonta dell'Atalanta che ha rovinato la festa agli inglesi e ha mandato in crisi l'allenatore. A distanza di qualche giorno ci pensa ancora e anche se la sua squadra è tornata a vincere in campionato non si dà pace: "Questo è il motivo per cui elogio i giocatori, perché nonostante i numerosi problemi stanno facendo molto bene dopo una settimana complicata. Da quando sono entrato a far parte del club, le ultime 48 ore sono state le peggiori, perché molte persone non ci hanno sostenuto".

Maresca non ha mai vissuto un periodo così complicato da quando siete sulla panchina dei Blues e le ore successive alla sconfitta di Bergamo sono state dure da affrontare. I giornalisti però sono rimasti perplessi dalle sue dichiarazioni e hanno chiesto spiegazioni: "Le peggiori 48 ore da quando sono entrato a far parte del club, perché le persone non hanno sostenuto me e la squadra". I tifosi lo hanno abbandonato e non hanno sostenuto il Chelsea dopo la sconfitta, un voltafaccia che glo ha fatto veramente male.