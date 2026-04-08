Atmane a Monte Carlo ha guadagnato 6mila euro in 48 ore con i Pokemon: “Devi essere un cecchino”

Terence Atmane ha confermato a Monte Carlo la sua grande passione per i Pokemon. Abile nella compravendita delle carte dei mostri immaginari, ha ottenuto cifre importanti.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Monte-Carlo Masters di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terence Atmane si sta godendo appieno il torneo di Monte Carlo. Il tennista francese numero 45 del mondo, famoso per un quoziente intellettivo nettamente superiore alla media, anche nel Principato si sta dedicando a quella che è la sua grande passione ovvero i Pokemon. Molto più di un hobby, quello delle carte dei mostri immaginari collezionabili. Dopo la vittoria del primo turno Atmane, ne ha parlato rivelando un retroscena interessante sui guadagni che ne derivano.

Atmane e la passione per i Pokemon confermata a Monte Carlo

Molto più di un collezionista, il giocatore classe 2002 è quasi un maniaco dei Pokemon. Non ci rinuncia nemmeno quando è impegnato nel circuito: nella scorsa stagione infatti ha deciso anche di donare una delle sue carte da collezione a Sinner, per un bellissimo gesto prima di un loro incrocio a Cincinnati. Dal 2007 Atmane cerca di portare avanti questo suo divertente passatempo. Basti pensare che ha anche dichiarato scherzosamente che preferirebbe a volte essere pagato nei tornei in carte Pokemon piuttosto che in denaro.

Terence Atmane ha guadagnato 6mila euro in poche ore

E a proposito di soldi Terence Atmane ha svelato di aver incassato una discreta somma in due giorni, solo attraverso la compravendita dei Pokemon. A Tennis Channel ha raccontato: "Al momento sto cercando di guadagnare con le carte Pokemon, correndo qualche rischio. Ad esempio, comprando alcune carte e rivendendone altre, ho guadagnato 6.000 euro in 48 ore. Cerco sempre le carte più rare, ma bisogna essere pazienti, bisogna essere i primi".

Entrando nel dettaglio delle sue operazioni poi il francese ha poi spiegato come funziona il mondo dei collezionisti dei Pokemon. Ci vuole grande attenzione: "Fondamentalmente, cerchi la rarità, cerchi le condizioni in cui si trova. Devi sempre essere paziente con i Pokemon perché c'è sempre qualcosa da fare, ma devi essere lì. Devi essere il primo ad arrivare perché molte persone, ovviamente, vogliono fare soldi con i Pokemon. Quindi, diciamo che devi essere come un cecchino. Devi puntare la persona giusta al momento giusto e cercare di trovare gli argomenti perfetti. Devi avere un buon occhio. Sì, un buon occhio per queste cose".